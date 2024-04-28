田馥甄中國解禁開唱喊卡！音樂節取消她演出 本人發聲：很遺憾
歌手田馥甄（Hebe）2年前因在裴洛西訪台期間，曬出一張吃義大利麵的照片，慘被大陸網友出征。今年5月她受邀參加天津「泡泡島音樂與藝術節」活動，仍引來部分陸網友抵制，主辦單位昨（27）日緊急發出公告，取消田馥甄演出。
記者薛羽彤／綜合報導
田馥甄24日才在微博官宣將出席5月2日在天津的演出，卻遭到部分小粉紅抵制，主辦單位只好緊急滅火，昨日發出公告，因活動籌備原因，宣布田馥甄取消演出，田馥甄的微博也轉發公告，「很遺憾五一假期無法依約到天津跟大家見面。但心還是熱的，歌還是在唱著，我們後會有期，相信再相遇就是最好的時辰。祝福大家平平安安，享受美好的假期和音樂饗宴。」
對於田馥甄不來演出，大陸網友表示，「既然不肯表明立場就別來大陸撈錢」、「田某人請無限期滾出大陸音樂圈」、「台獨有骨氣就永遠別來大陸賺錢」、「是沒人請了嗎，請個台獨。一個有臉來，一個有臉請」、「謝謝你天津，我們都要做有骨氣的中國人，田你也要很有骨氣哦，以後不要來中國撈金謝謝。」
回顧2年前田馥甄的爭議事件，美國眾議院議長裴洛西2022年7月訪台，田馥甄在IG限動PO出吃義大利麵的照片，被網友解讀為力挺義大利裔的裴洛西，慘遭中國網友出征。田馥甄因此在中國消失2年，沒想到此次仍復出失敗。
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