獨／垃圾袋有違禁品？騎士槓員警　結果是一包蕃薯

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獨／垃圾袋有違禁品？騎士槓員警　結果是一包蕃薯

記者鄧力軍/台中報導

calendar_today2020-12-19 21:34:06

獨/垃圾袋有違禁品？騎士槓員警　只是一包蕃薯
▲ 騎士開垃圾袋讓員警檢查，原來只是一包蕃薯。(圖/記者鄧力軍翻攝)
台中市一位機車騎士要網友評評理，表示他於豐原區路口等待燈號時，因腳踏板上放一包垃扱袋而被警察認為可疑，攔下要求稽查是否為違禁品；騎士被攔得莫名其妙，然警員卻又不敢親自動手打開檢查，「盧」了半天後騎士只好配合解開垃圾袋讓員警看，結果竟只是一包蕃薯，員警滿意了，騎士才被放行，悻悻然離去。
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騎士下午傳給朋友的的短片中可看出，一位台中市豐原分局的員警突然要求停等燈號的機車騎士靠邊受檢，要求檢查機車踏板上的一包藍色垃扱袋中是否有違禁品，騎士表示自己沒有任何犯罪事實，警員能用什麼法條對他突襲檢查?反嗆員警「用眼睛就可看到袋子裡有什麼東西了」，拒絕解開垃圾袋，表示若要檢查就請員警自己動手檢查；而員警也怕觸法，不願自己去解開袋子，一直堅持要騎士打開垃圾袋讓他看一下就好。
兩人在十字路口「盧」了老半天，騎士幾度氣沖沖嗆聲要申訴員警，要讓這位員警記過處份，但最後還是配合員警，將垃圾袋解開讓員警檢查，答案揭曉，垃圾袋裡裝的赫然竟是十幾條又大又肥的蕃薯。
員警看後認定不是違禁品，才很滿意地比出「ok」的手式放行，騎士則是怒氣衝天，返家後將手機拍的過程影片傳給親友要求評評理。
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