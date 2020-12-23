兩輛Land Rover Defender 110將擔任Bahrain Raid Xtreme車隊達卡賽事第一線後勤車！

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Bahrain Raid Xtreme將以與Prodrive打造的T1賽車參賽，兩位參賽車手，一位為來自法國、九屆WRC冠軍Sébastien Loeb，另一位則是達卡賽是歷史中，唯三在二輪與四輪組別都拿到冠軍的西班牙傳奇車手Nani Roma。在比賽過程中擔任第一線後勤支援車的兩輛Defender 110，將全程伴隨，除了作為維修人員快速支援外，在沙漠區域的12個賽段中，還將擔任車手的休息、進食與夜間露營用車。因此，Defender 110，也將面對沙漠、沙丘、駱駝草原、礫石與泥濘等地形的嚴苛考驗。而這兩輛Defender 110雖然都未經過改裝，但在Defender問世之前的開發階段，都經過最嚴苛的長耐用測試，每輛車最大載重達900kg，車頂荷重唯168kg，將便於裝載各樣維修器材與補給用品，先進的Terrain Response 2地形反應系統，駕駛在面對不同路面時，可調整至最適切模式對應。
而Bahrain Raid Xtreme選擇的是具備輕油電動力的Defender 110 P400車型，搭載六缸汽油引擎，同時因應需求選擇了Explorer Pack套件組，配有車頂架、車頂箱、延伸進氣管、車側外掛車梯，以及車身下緣與輪拱皆採防護塑料包覆。
Jaguar Land Rover客戶體驗總監Finbar McFall表示：「Land Rover擁有獨特的達卡血統，在1979年贏得首屆賽事，該拉力賽仍然是最艱難的全地形耐力試煉場。儘管Defender不會參加比賽，但它們的後勤支援將在賽事中發揮至關重要的作用，因為它們也要穿越數千英里的沙漠地形。而且這些車輛都未經改裝，僅裝上原廠套件，證明了我們傳奇的4x4越野車的內在性能和耐用性，畢竟它經過了我們歷史上最苛刻的工程測試和開發計劃。」