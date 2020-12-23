豪華經濟艙的好，Škoda Superb 菁英版知道

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豪華經濟艙的好，Škoda Superb 菁英版知道

2GameSome - 有車賞

2020-12-23 09:25:01

豪華經濟艙的好，Škoda Superb 菁英版知道
▲ 豪華經濟艙的好，Škoda Superb 菁英版知道
豪華經濟艙，是介於經濟艙與商務艙之間的飛機艙等。商務艙，時常又被用來比喻豪華房車的乘坐感受。而這種感受，對與不少鍾情於房車的人而言，是時下流行的休旅車難以取代的特點。作為中等價位品牌，Škoda 還是沒忘了這個相對小眾的族群，引進了 Škoda Superb。而上述房車特有的感受，最入門的 Škoda Superb 菁英版雖然不一定能越級挑戰豪華品牌，但肯定有「豪華經濟艙」的表現。
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Škoda Superb 菁英版 TSI 原價 122.9 萬起，年底前優惠價 119.9 萬起。
Škoda Superb 菁英版 TSI 原價 122.9 萬起，年底前優惠價 119.9 萬起。
豪華經濟艙吸引人之處，就是擁有比經濟艙再寬大一些的空間。這點也是中大型房車優勢所在，Škoda Superb 近 5 米的車長、近 3 米的軸距和 625 公升的基本容量，絕對可以滿足這類買家的胃口。同樣的空間，休旅車也可輕易辦到，但中大型房車的不可取代之處，就在於擁有上述空間表現，同時又提供貼地飛行的乘坐感受。
Škoda Superb 為掀背車款，並標配智慧體感電動啓閉尾門。
Škoda Superb 為掀背車款，並標配智慧體感電動啓閉尾門。
Škoda Superb 行李廂基本容積為 625 公升，並提供 6/4 椅背分離傾倒。
Škoda Superb 行李廂基本容積為 625 公升，並提供 6/4 椅背分離傾倒。
行李廂底板掀開還有置物空間。
行李廂底板掀開還有置物空間。
側邊有掛勾和椅背快速釋放拉柄。
側邊有掛勾和椅背快速釋放拉柄。
側邊夾層提供魔鬼氈隔板，防止行李滑動。
側邊夾層提供魔鬼氈隔板，防止行李滑動。
除了空間，豪華經濟艙通常也給旅客多一點尊榮感，Superb 這點也做到了。別忘了，Superb 還有 Combi 版本，但同樣銳利的車身線條，放在旅行車上可以展現運動性格，放在房車上也不失穩重氣質。再配上 17 吋輪圈，以及保桿、窗框和水箱護罩上的鍍鉻元素，122.9 萬元的菁英版雖為入門款，但還是給人「高貴不貴」的視覺感。

Superb 銳利的車身線條放在房車上也不失穩重氣質。
Superb 銳利的車身線條放在房車上也不失穩重氣質。
小改款車尾以「Škoda」字樣取代廠徽。
小改款車尾以「Škoda」字樣取代廠徽。
至於內裝，黑色軟質塑膠搭配髮絲紋飾板，加上黑色真皮座椅，整體來說中規中矩又不失質感；按鍵和中控螢幕的控制也不用耗費心思去習慣。座艙的一大亮點，就是那「懸浮式飛梭滾輪方向盤」，不但雙輻 3D 造型給人典雅的視覺感，滾輪的金屬螺紋更增加了高級感。

內裝黑色軟質塑膠搭配髮絲紋飾板，加上黑色真皮座椅，整體來說中規中矩又不失質感。
內裝黑色軟質塑膠搭配髮絲紋飾板，加上黑色真皮座椅，整體來說中規中矩又不失質感。
中央觸控螢幕支援 Apple CarPlay，原廠也正在為 Android Auto 申請 Google 授權，將來也可以透過回廠升級開通。
中央觸控螢幕支援 Apple CarPlay，原廠也正在為 Android Auto 申請 Google 授權，將來也可以透過回廠升級開通。
標配雙環式儀表和 Maxi Dot 全彩中央螢幕。
標配雙環式儀表和 Maxi Dot 全彩中央螢幕。
「懸浮式飛梭滾輪方向盤」不但雙輻 3D 造型給人典雅的視覺感，滾輪的金屬螺紋更增加了高級感。
「懸浮式飛梭滾輪方向盤」不但雙輻 3D 造型給人典雅的視覺感，滾輪的金屬螺紋更增加了高級感。
作為中大型房車，後座空間不得馬虎。2.8 米軸距提供寬裕腿部空間，椅面延續前座的真皮包覆，若是身處傳統的「主管位置」，還可以讓司機從副駕椅背調整前座位置，替你最大化乘坐空間。左右車門、後擋風玻璃也有手動遮陽簾可用，中央隆起雖然犧牲第五名乘客空間，但也創造「類獨立座椅」的空間感。

黑色真皮座椅標配八向電動調整，駕駛座附三組記憶功能。
黑色真皮座椅標配八向電動調整，駕駛座附三組記憶功能。
2.8 米軸距提供寬裕腿部空間，中央隆起雖然犧牲第五名乘客空間，但也創造「類獨立座椅」的空間感。
2.8 米軸距提供寬裕腿部空間，中央隆起雖然犧牲第五名乘客空間，但也創造「類獨立座椅」的空間感。
左右車門、後擋風玻璃有手動遮陽簾可用。
左右車門、後擋風玻璃有手動遮陽簾可用。
若是身處傳統的「主管位置」，還可以讓司機從副駕椅背調整前座位置，替你最大化乘坐空間。
若是身處傳統的「主管位置」，還可以讓司機從副駕椅背調整前座位置，替你最大化乘坐空間。
Superb 菁英版行路表現和許多中等價位的房車相比，有過之而無不及。從駕駛角度評論，150 匹馬力和 25.5 公斤米扭力不算出色，但 1,500 轉就達成的扭力高原，讓這車在市區走走停停還算輕快。轉向並非想像中的輕盈，而是稍微重手的緊實轉向感，這不但符合主管房車的穩重調性，也給予駕駛十足的操駕感受。

Superb 菁英版行路表現和許多價位相近的房車相比，有過之而無不及。
Superb 菁英版行路表現和許多價位相近的房車相比，有過之而無不及。
Superb 菁英版轉向並非想像中的輕盈，而是稍微重手的緊實轉向感。
Superb 菁英版轉向並非想像中的輕盈，而是稍微重手的緊實轉向感。
1.5 升渦輪四缸引擎配備 ACT 汽缸引擎歇止系統，搭配七速雙離合器自手排。
1.5 升渦輪四缸引擎配備 ACT 汽缸引擎歇止系統，搭配七速雙離合器自手排。
從乘客角度評論，Superb 菁英版的動力銜接還算細膩，不認真體會其實很難察覺到七速 DSG 的檔位切換。高速巡航時，Superb 給乘客安穩車身動態；行經起伏路面時，底盤絲毫不躁動，懸吊也可柔韌地過濾掉多數跳動。先前試駕的 Superb Combi SportPlus 4X4 雖然保有一定程度的舒適，但相比之下，這款性能旅行車的運動化避震器明顯硬朗許多。

Superb 給乘客安穩車身動態。
Superb 給乘客安穩車身動態。
空間、質感、舒適和操控都不錯的 Superb，還有一些先進科技加分。包含前方輔助系統、主動式跟車系統、盲點警示系統、車道偏離警示系統、後方來車警示系統等，都是入門的菁英版標配；只可惜倒車顯影系統列為選配項目。Matrix LED 智慧複眼頭燈在 2020 年底前都是免費升級，往後就恢復成基本的 LED 頭燈配置。

Matrix LED 智慧複眼頭燈在 2020 年底前都是免費升級，往後就恢復成基本的 LED 頭燈配置。
Matrix LED 智慧複眼頭燈在 2020 年底前都是免費升級，往後就恢復成基本的 LED 頭燈配置。
包含前方輔助系統、主動式跟車系統、盲點警示系統、車道偏離警示系統、後方來車警示系統等，都是入門的菁英版標配。
包含前方輔助系統、主動式跟車系統、盲點警示系統、車道偏離警示系統、後方來車警示系統等，都是入門的菁英版標配。
和有「商務艙」稱號的豪華房車相比，Superb 菁英版還是少了頂級用料、強悍性能等要素，但上頭所述的內外設計、行車質感，和恰到好處的科技應用，都讓 Superb 有貼近商務艙的氛圍。如果想要主管房車的駕駛和乘坐體驗，又沒有動輒兩三百萬的豪車預算，那麼 Škoda Superb 這個「豪華經濟艙」，值得你考慮。
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