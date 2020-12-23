▲ 豪華經濟艙的好，Škoda Superb 菁英版知道

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豪華經濟艙吸引人之處，就是擁有比經濟艙再寬大一些的空間。這點也是中大型房車優勢所在，Škoda Superb 近 5 米的車長、近 3 米的軸距和 625 公升的基本容量，絕對可以滿足這類買家的胃口。同樣的空間，休旅車也可輕易辦到，但中大型房車的不可取代之處，就在於擁有上述空間表現，同時又提供貼地飛行的乘坐感受。
除了空間，豪華經濟艙通常也給旅客多一點尊榮感，Superb 這點也做到了。別忘了，Superb 還有 Combi 版本，但同樣銳利的車身線條，放在旅行車上可以展現運動性格，放在房車上也不失穩重氣質。再配上 17 吋輪圈，以及保桿、窗框和水箱護罩上的鍍鉻元素，122.9 萬元的菁英版雖為入門款，但還是給人「高貴不貴」的視覺感。
至於內裝，黑色軟質塑膠搭配髮絲紋飾板，加上黑色真皮座椅，整體來說中規中矩又不失質感；按鍵和中控螢幕的控制也不用耗費心思去習慣。座艙的一大亮點，就是那「懸浮式飛梭滾輪方向盤」，不但雙輻 3D 造型給人典雅的視覺感，滾輪的金屬螺紋更增加了高級感。
作為中大型房車，後座空間不得馬虎。2.8 米軸距提供寬裕腿部空間，椅面延續前座的真皮包覆，若是身處傳統的「主管位置」，還可以讓司機從副駕椅背調整前座位置，替你最大化乘坐空間。左右車門、後擋風玻璃也有手動遮陽簾可用，中央隆起雖然犧牲第五名乘客空間，但也創造「類獨立座椅」的空間感。
Superb 菁英版行路表現和許多中等價位的房車相比，有過之而無不及。從駕駛角度評論，150 匹馬力和 25.5 公斤米扭力不算出色，但 1,500 轉就達成的扭力高原，讓這車在市區走走停停還算輕快。轉向並非想像中的輕盈，而是稍微重手的緊實轉向感，這不但符合主管房車的穩重調性，也給予駕駛十足的操駕感受。
從乘客角度評論，Superb 菁英版的動力銜接還算細膩，不認真體會其實很難察覺到七速 DSG 的檔位切換。高速巡航時，Superb 給乘客安穩車身動態；行經起伏路面時，底盤絲毫不躁動，懸吊也可柔韌地過濾掉多數跳動。先前試駕的 Superb Combi SportPlus 4X4 雖然保有一定程度的舒適，但相比之下，這款性能旅行車的運動化避震器明顯硬朗許多。
空間、質感、舒適和操控都不錯的 Superb，還有一些先進科技加分。包含前方輔助系統、主動式跟車系統、盲點警示系統、車道偏離警示系統、後方來車警示系統等，都是入門的菁英版標配；只可惜倒車顯影系統列為選配項目。Matrix LED 智慧複眼頭燈在 2020 年底前都是免費升級，往後就恢復成基本的 LED 頭燈配置。
和有「商務艙」稱號的豪華房車相比，Superb 菁英版還是少了頂級用料、強悍性能等要素，但上頭所述的內外設計、行車質感，和恰到好處的科技應用，都讓 Superb 有貼近商務艙的氛圍。如果想要主管房車的駕駛和乘坐體驗，又沒有動輒兩三百萬的豪車預算，那麼 Škoda Superb 這個「豪華經濟艙」，值得你考慮。