女子胃口差當感冒後遺症 3個月後醫曝悲慘結局
記者劉雅文/台北報導
2021-01-03 18:00:00
很多人都以為「沒胃口」只是小毛病，但是忽略了身體警訊，恐帶來難以挽回的遺憾。過年是闔家吃團圓飯的重要節日，但一名72歲的苗姓女子，看到滿桌年菜卻沒食慾，而且情況持續到過完年還不見改善，直到4月底就醫照胃鏡，才發現竟然已經是胃癌末期，癌細胞擴散肝臟和淋巴，遭醫師宣判僅剩9個月壽命。
台灣癌症基金會執行長、萬芳醫院癌症中心顧問醫師賴基銘教授表示，胃癌是一種可預防的癌症，過去台灣胃癌的發生率逐年下降，30年來降幅已超過四成，十大癌症排名也從30年前第5，降至最新統計(2017年)的第9位。賴基銘提到，胃癌與飲食習慣、胃幽門螺旋桿菌等密切相關，如果平時能減少攝取醃製、煎炸、燒烤和煙燻類食物，遵循「高纖、低脂、天天蔬果彩虹579」的原則，同時避免感染幽門螺旋桿菌，就能降低罹患胃癌的風險。除了正確的飲食和衛生習慣之外，台北榮民總醫院腫瘤醫學部主任趙毅表示，胃癌的早期症狀，例如食慾不振、吞嚥困難、消化不良等，跟胃炎、消化性潰瘍或腸胃功能障礙十分類似，一般人容易輕忽，加上國人較少照胃鏡檢查的習慣，因此，近6成患者初次診斷即為晚期胃癌，另外他還強調，體重下降也是晚期胃癌的常見警訊。