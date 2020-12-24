兩廳院進軍校園　「好哲凳」藝文思辨講座將開跑

國家兩廳院昨（23）日宣布，將邀請哲學作家、沃草烙哲學主編朱家安，於今明年共同策畫11場「廳院青—好哲凳」藝術思辨講座，將進到高中校園或在兩廳院舉辦，邀請青年學子共同以哲學思辨來聊藝術，27將由前文化部部長鄭麗君以「我們可以沒有藝術嗎？」為題揭開序幕。

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國家兩廳院藝術總監劉怡汝表示，劇場是一個眾聲之所，兩廳院與青年的對話向來不侷限於表演裡，表演背後設計的命題、藝術對於社會的命題都是很重要的啟發與思辨能力，邀請學生一起加入議題的思辨與探討。

此次藝術思辨講座整體內容由前文化部部長鄭麗君與朱家安，共同從藝術自由、多樣性、公共性等角度切入「我們可以沒有藝術嗎？」展開，討論有關藝術和生活以及其他重要價值有哪些關聯等，講座開放80位廳院青報名。





也將從明（2021）年開始，「廳院青—好哲凳」藝術思辨講座預計在3月開始陸續進入校園，目前參與學校包括麗山、景美、成功高中等學校，每場講座由不同領域、不同專業背景的講師帶領，思辨教育研究者周詠盛、《厭世動物園》粉專作家厭世姬、簡單哲學實驗室共同創辦人張智皓、詮識數位執行長陸子鈞、《地表最強國文課本》系列作家陳茻等，開講有關「故事敘事」、「美感教育」、「電玩藝術」、「科技倫理」、「歷史與未來」、「共融與平權」等多樣化題目。

劉怡汝表示，系列講座從題目設定，以及其中的討論方式對高中、大學生思考將有好的引導，例如，講題設定必須能引起興趣、讓參與者願意討論、有討論的空間《此外，也讓學生掌握這項題目的各種論點，做為參考，刺激學生評估自己的立場，發展想法。