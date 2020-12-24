▲ WeMo 共享機車加入格上 Go Smart APP，跨年當天限時優惠

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今年4月才正式推出的格上車共享，以重視客戶感受、每次用車出動清潔維運管家、免找車位的專屬停車場取還車，以及 24 小時隨時租還便捷用車，加上格上 Go Smart APP 上線，提供汽車共享折價券的專屬福利，在雙北市、桃園、新竹等地迅速累積逾 5 萬會員。
今年4月才正式推出的格上車共享，以重視客戶感受、每次用車出動清潔維運管家、免找車位的專屬停車場取還車，以及 24 小時隨時租還便捷用車，加上格上 Go Smart APP 上線，提供汽車共享折價券的專屬福利，在雙北市、桃園、新竹等地迅速累積逾 5 萬會員。
看準跨年交通需求，同時歡慶格上、WeMo Scooter 共享汽機車策略合作，格上 Go Smart 會員除可取得 WeMo Scooter 新用戶騎乘金 20 元優惠，透過汽車共享，還能取得 200 元汽車共享優惠券；以汽車共享為例，搭配 1 月 4 日前汽車共享平日 5.5 折、假日 7.5 折，以及租滿 5 小時折扣 100 元、10 小時加碼再折 100 元的優惠方案，租滿 24 小時平日最低每小時僅要 22 元。
另外，WeMo Scooter 跨年當日限定推出跨年狂歡 24 小時只要 99 元快閃優惠，不限趟數、不限距離。方案只限 12 月 31 日當天中午 12 點至 6 點，六小時快閃搶購，滿足跨年夜多點移動需求，限量 500 組。
格上Go Smart一鍵下載點這裡：https://lihi1.cc/20Wg3
WeMo Scooter 為亞洲第一個共享機車服務，已有上百萬次的下載，營運範圍包含大台北地區與高雄，除提供共享機車外，更積極發展交通多元加值，提供多種價格方案與特約停車場等生活服務。
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