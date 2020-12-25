讓愛繼續發生 台灣中外製藥與院童共度耶誕
生活中心/綜合報導
2020-12-25 12:00:00
2020年來到尾聲，許多年度壓軸節日輪番上陣，各地無不發散各種過節氛圍，而一向重視社會公益及企業社會責任的「台灣中外製藥」也響應歲末年初之際，在日前11月6日舉辦的雲彰投單車公益活動，捐贈日常必需品等給院童，讓他們能在寒冬中感受到滿滿的暖意。而呼應緊接到來的聖誕節，該企業再度於12月22日為愛出發，拜訪雲林一心育幼院與孩子們共度耶誕，並捐贈32萬教育基金，讓孩子們明(2021)年能夠安心過個好年。
捲起袖子，備好物資，台灣中外製藥每年定期都會走訪偏鄉，關心院童們的情況，同時也善盡一己之力，而正逢聖誕節與跨年接連到來，該企業於12月22日再度拜訪雲林一心育幼院，除了關心弱勢孩童，失去家庭功能、單親或失去雙親、生活上有困難的孩子們，台灣中外製藥董事長陳榮華與員工們一同化身成聖誕老公公和聖誕樹人，親自與孩子們互動，發聖誕巧克力及糖果給小朋友，要讓他們提前感受到濃濃的耶誕氣氛，留下最難忘的美好回憶。不僅如此，這次台灣中外製藥更加碼了32萬的教育基金，要給孩子們一個與往年最不同的跨年禮物，院方也為此舉表達真摯的感謝。副院長陳淑美在活動中分享了育幼院物資缺乏的困境，32位院童背後有著令人鼻酸的故事，台灣中外製藥在此刻送上滿滿的溫暖，院方十分感動，感激之情溢於言表。
台灣中外製藥近年積極實踐公益與社會關懷，定期舉辦單車環島活動結合愛心捐贈，除了重視員工身心健康，更落實企業社會責任，回顧11月6日，該企業舉辦三天兩夜的雲彰投單車行，拜訪雲林一心育幼院，捐贈電腦螢幕、投影機及日常必需品，包含電烤箱、食物調理機、萬用鍋、米、橄欖油、衛生紙等物資， 用愛讓為期三天充實的單車行，添上了一筆美麗的色彩。
台灣中外製藥表示，企業向來重視社會公益及企業社會責任，並積極落實聯合國永續發展目標，具體落實「SDGs指標」。同時期許能強化弱勢群體社會經濟安全照顧服務、確保公平及高品質的教育及提倡終身學習、減少國內及國際間貧富差距。除了對外關懷，台灣中外製藥也在今年蟬連2020年度「亞洲最佳企業雇主」獎，讓永續概念能在公司以及社會各個角落，持續發生。