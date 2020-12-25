讓愛繼續發生　台灣中外製藥與院童共度耶誕

2020年來到尾聲，許多年度壓軸節日輪番上陣，各地無不發散各種過節氛圍，而一向重視社會公益及企業社會責任的「台灣中外製藥」也響應歲末年初之際，在日前11月6日舉辦的雲彰投單車公益活動，捐贈日常必需品等給院童，讓他們能在寒冬中感受到滿滿的暖意。而呼應緊接到來的聖誕節，該企業再度於12月22日為愛出發，拜訪雲林一心育幼院與孩子們共度耶誕，並捐贈32萬教育基金，讓孩子們明(2021)年能夠安心過個好年。

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▲台灣中外製藥董事長陳榮華與員工們一同化身成聖誕老公公和聖誕樹人，親自與孩子們互動，要讓孩子們感受到濃濃的耶誕氣氛。(圖/台灣中外製藥提供)

× ▲台灣中外製藥董事長陳榮華與員工們一同化身成聖誕老公公和聖誕樹人，親自與孩子們互動，要讓孩子們感受到濃濃的耶誕氣氛。(圖/台灣中外製藥提供)

台灣中外製藥近年積極實踐公益與社會關懷，定期舉辦單車環島活動結合愛心捐贈，除了重視員工身心健康，更落實企業社會責任，回顧11月6日，該企業舉辦三天兩夜的雲彰投單車行，拜訪雲林一心育幼院，捐贈電腦螢幕、投影機及日常必需品，包含電烤箱、食物調理機、萬用鍋、米、橄欖油、衛生紙等物資， 用愛讓為期三天充實的單車行，添上了一筆美麗的色彩。

▲台灣中外製藥近年積極實踐公益與社會關懷，定期舉辦單車環島活動結合愛心捐贈，除了重視員工身心健康，更落實企業社會責任。(圖/台灣中外製藥提供)