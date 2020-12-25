特企／玩轉動漫時代特展　25日起免費入場

今年受疫情影響，讓許多熱愛日本動漫文化的民眾，無法飛出國同步享有日本動漫商品，對此感到心情沮喪。別擔心，全台首次日本動漫商品快閃活動即將登場，即日起至2021年3月7日止，主辦單位勝明文具百貨有限公司特別舉辦「玩轉動漫時代」，於台北華山文創園區展出，期間全區採免費入場方式，決心要讓台灣民眾也能同步體驗日本夾娃娃機台出色商品，安心享受零時差的樂趣。

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娃娃機台仿冒、盜版、劣質品 通通出局

台灣夾娃娃機台內容物品質參差不齊，時常可見仿冒、盜版等劣質商品，雖說是台灣特有的街頭文化，但夾娃娃的同時，夾客們少了收藏樂趣。在日本夾娃娃機台內商品通常被稱為「景品」，非一般市售的商品，也無官方定價，但無論是面部表情、衣服折痕、肌肉線條等細節，細緻做工讓人愛不釋手，珍藏起來也更具價值性。





有鑒於此，主辦單位希望讓台灣夾友們體驗收藏日本景品的樂趣，活動展區將分為夾娃娃機區與商品販售區，區內商品全部來自日本製造進口，除了有今年人氣動漫鬼滅之刃外，還有經典不敗款航海王、七龍珠、反應過激的貓、新世紀福音戰士、RE:ZERO、角落小夥伴、美少女戰士、MARVEL等超人氣系列商品，相信將吸引許多忠實粉絲及動漫迷前來參觀，機會難得、不容錯過。





日本絕響商品 復刻版再次重現台灣





「玩轉動漫時代」為期2個半月的展期，超過30組機台內景品與日本同步推陳出新，期間每月將持續更新新品，並不定期推出限定限量商品，供民眾賞玩，像是經典七龍珠金漆特別色系列，於日本已經售罄絕版，為了此次活動特別做出復刻版，重現台灣。疫情攪局不能出國沒關係，帶著「玩心」到現場投入10元試個手氣，現場還擺放扭蛋機，不讓人空手而回，歡迎攜家帶眷前來參觀同樂。





活動名稱：玩轉動漫時代 動漫商品快閃店





主辦單位：勝明文具百貨有限公司





展出時間：2020年12月25日至2021年03月07日止，免費入場。





地點：華山1914文化創意園區 中4A紅酒作業場

（台北市中正區八德路一段1號）