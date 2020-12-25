影／就職2週年　鹿港鎮長許志宏：努力推動好政策

今（25）日是市鎮首長就職週年的日子，鹿港鎮長許志宏於老人文康中心舉辦施政成果發表會，許志宏向鄉親報告鹿港這兩年來推動各項成果與未來的願景，感謝縣府、地方的支持與配合，未來大家一起努力推動好的政策，讓鹿港更加的進步。

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▲許志宏說，以康動中心開啟「鹿港健康年」，希望提供長輩們一個專業的運動健身環境，讓全民都健康。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 25）

× ▲許志宏說，以康動中心開啟「鹿港健康年」，希望提供長輩們一個專業的運動健身環境，讓全民都健康。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 25）

許志宏與彰化縣長辦公室主任柯呈枋、縣議員郭燕陵、鎮代會主席王炫斐等人，共同為設於鹿港老人文康中心地下一樓的「鹿港鎮康動中心」進行啟用揭牌儀式。許志宏說，以康動中心開啟「鹿港健康年」，希望提供長輩們一個專業的運動健身環境，讓全民都健康，生活更幸福。

許志宏就職2週年成果發表會以15分鐘的影片呈現有關2020年的施政成績，許志宏表示，鹿港鎮公所團隊「不怕苦，不喊累」的夥伴們，為鹿港共同打拼，都讓他再三感恩；許志施政成果主要以防疫環保、教育文化、社區人文、觀光文創、建設交通、體育健康休閒等為構面，用影片與照片呈現這一年來的點點滴滴。

▲鹿港鎮長許志宏於老人文康中心舉辦施政成果發表會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 25）

× ▲鹿港鎮長許志宏於老人文康中心舉辦施政成果發表會。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 25）

尤其在防疫、消毒措施，打造鹿港旅遊空間的環境衛生，以及推動鹿港文史學資料收集、鹿港八郊研究、鹿港古墓碑文化保存等，呈現許志宏鎮長對文化保存與推展觀光的重視與用心。

許志宏表示，鹿港在遵守防疫政策的同時，又要思考如何推動疫後觀光佈局，以鎮公所有限的財力與人力，不計困難的適時推出鹿港四季紅系列活動，希望帶動人潮活絡經濟，盡量減少百業因疫情所遭受的衝擊。事實上，鹿港鎮舉辦活動的場次應屬全縣之冠，足以告慰的是鹿港的旅遊人數也維持全縣數一數二。

▲鹿港鎮公所於鹿港老人文康中心地下一樓的「鹿港鎮康動中心」進行啟用揭牌儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 25）

× ▲鹿港鎮公所於鹿港老人文康中心地下一樓的「鹿港鎮康動中心」進行啟用揭牌儀式。（圖／記者陳雅芳攝，2020.12. 25）

許志宏施政成果發表的一大亮點是開啟「鹿港健康年」，「鹿港鎮康動中心」也於今（25）日同步揭牌啟用。位於鹿港老人文康中心地下一樓的鹿港鎮康動中心佔地百餘坪，是鹿港鎮公所推動第一市場二樓活化，場地標租給香港商世界健身事業有限公司台灣分公司，再由該公司提供回饋給地方的建設。