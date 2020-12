「哈佛甜心」田心蕾近期積極籌備新專輯,適逢耶誕節,她特別推出應景耶誕歌影片,獲前輩白冰冰讚許:「唱得真的很不錯喔!」被問到今年耶誕節何處去,田心蕾說原本想出門去看耶誕樹,但因為新聞說英國變種的2019新型冠狀病毒(COVID-19)已經入侵日本,加上天冷,家人建議少出門,所以留在家中看電視、寫歌。

田心蕾趕製新專輯,不忘錄製耶誕歌影片,她換上紅色大衣,在頂樓上,就著都市景觀,和男鍵盤手一起拍攝耶誕音樂片,有美加求學背景的田心蕾,將

3首英文經典耶誕歌《Jingle Bell Rock》、《Rudolph The Red Nosed Reindeer》和《Santa Claus Is Coming to Town

》串成組曲,沒想到該組曲意外獲得白冰冰的賞識,不但稱讚她歌聲好,也誇她拍攝應景影片回饋粉絲很棒,讓田心蕾相當感動。

之前推出單曲《自我戀愛》的田心蕾,至今仍「母胎單身」,在上個月卻遇到「邂逅」奇遇,一名目測不到30歲男子,大膽跟她要電話做朋友,她當下大方應允,問能換臉書、LINE或IG嗎?但男子說這些他都沒有,仍一直要跟她要電話,讓田心蕾覺得有點心驚而拒絕,沒想到日前這個男生又在她家附近出現,看到田心蕾還上前攀談,這回直接說:「可以跟我交往嗎?」田心蕾覺得算有緣,主動說:「可以交個朋友!」結果對方當下興趣缺缺,後來不了了之。