中國政府打壓聖誕節活動　北京教堂平安夜被公安包圍

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《美國之音》（VOA）26日報導，中國街道、商場瀰漫聖誕氣息，也可見相關的購物促銷活動，但在宗教文化層面上，中國當局卻試圖抵制聖誕節中的基督教文化。2017年1月中國政府發布文件，要求「振興中國傳統文化」。此後不久，中國許多省份的教育局下發指令，要求學校「不要慶祝聖誕節等西方節日」。據《美聯社》報導，中國至少有4個城市和1個縣頒布了禁止聖誕裝飾的禁令。
報導指，江蘇省無錫市天主教會向中國當局提交的聖誕節彌撒申請，文件上加蓋了多枚官方印章，顯示即使是官方備案登記的教會要想舉辦聖誕宗教活動也頗為不易，需要獲得至少12家機構的批准；國際基督教關懷指出，深圳大學向工作人員發出通知，要求他們禁止學生在校園內舉辦聖誕活動、張貼聖誕傳單或展示聖誕裝飾。
流亡海外的前中共中央黨校教授蔡霞，也在平安夜在個人推特上貼出北京西什庫教堂的照片，並寫道「一身黑的保安們手持古代長形兵器封住教堂大門，阻擋人們進教堂祈禱」蔡霞指出，北京的教堂街因為疫情而被牆破關閉，但附近餐廳卻照常營業，批評當局迫使國人精神文化退至蠻荒時代。該照片也在華人公益團契的官方推特上出現，身著黑衣的公安手持防暴盾牌站在因疫情被關閉的天主教堂外。
《美國之音》報導指出，在中國聖誕節宗教的意味被剝離，成為高度商業化的節日，同時中國也是全球聖誕飾品、禮品的主要生產地，據統計美國約80%的聖誕裝飾進口自中國。中國國內的氛圍，年輕一代也將聖誕節視作玩樂聚會、贈與祝福的機會，使得中國政府雖然在宗教文化上打壓聖誕節，但節日在民眾生活中仍然頗受歡迎。