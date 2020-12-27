中國政府打壓聖誕節活動　北京教堂平安夜被公安包圍

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中國政府打壓聖誕節活動　北京教堂平安夜被公安包圍

國際中心林孝萱/綜合報導

2020-12-27 09:51:56｜2020-12-27 09:52:27

中國聖誕節
▲國際基督教關懷 （International Christian Concern）指，聖誕節中含有宗教文化的活動遭到中國政府的打壓。（圖／美聯社／達志影像）
關注基督徒、宗教少數派人權的國際基督教關懷 （International Christian Concern）近日發表報告，指中國境內的基督徒無法自由慶祝有關宗教信仰的聖誕節，廈門在今年平安夜（12月24日）一座商場內的聖誕歌曲表演被警方制止；江蘇天主教會向政府提出的彌撒申請顯示，至少需要12家基勾的批准，在境內想要舉辦聖誕宗教活動十分不易。
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▲國際基督教關懷組織12月24日在官網上發表有關中國境內基督徒處境的困難。（圖／翻攝自國際基督教關懷
▲國際基督教關懷組織12月24日在官網上發表有關中國境內基督徒處境的困難。（圖／翻攝自國際基督教關懷 ）
美國之音》（VOA）26日報導，中國街道、商場瀰漫聖誕氣息，也可見相關的購物促銷活動，但在宗教文化層面上，中國當局卻試圖抵制聖誕節中的基督教文化。2017年1月中國政府發布文件，要求「振興中國傳統文化」。此後不久，中國許多省份的教育局下發指令，要求學校「不要慶祝聖誕節等西方節日」。據《美聯社》報導，中國至少有4個城市和1個縣頒布了禁止聖誕裝飾的禁令。
▲中國北京商場前的聖誕節佈置。對基督徒較少的國家來說，聖誕節的宗教氣氛較薄弱。（圖／美聯社／達志影像）
▲中國北京商場前的聖誕節佈置。對基督徒較少的國家來說，聖誕節的宗教氣氛較薄弱。（圖／美聯社／達志影像）
報導指，江蘇省無錫市天主教會向中國當局提交的聖誕節彌撒申請，文件上加蓋了多枚官方印章，顯示即使是官方備案登記的教會要想舉辦聖誕宗教活動也頗為不易，需要獲得至少12家機構的批准；國際基督教關懷指出，深圳大學向工作人員發出通知，要求他們禁止學生在校園內舉辦聖誕活動、張貼聖誕傳單或展示聖誕裝飾。

▲（圖／翻攝自網路）
▲網路上流傳的照片，據信是江蘇當地天主教會舉辦活動的申請書。（圖／翻攝自網路）
流亡海外的前中共中央黨校教授蔡霞，也在平安夜在個人推特上貼出北京西什庫教堂的照片，並寫道「一身黑的保安們手持古代長形兵器封住教堂大門，阻擋人們進教堂祈禱」蔡霞指出，北京的教堂街因為疫情而被牆破關閉，但附近餐廳卻照常營業，批評當局迫使國人精神文化退至蠻荒時代。該照片也在華人公益團契的官方推特上出現，身著黑衣的公安手持防暴盾牌站在因疫情被關閉的天主教堂外。

▲（圖／翻攝自
▲流亡美國的前中共中央黨校教授蔡霞，在推特上分享朋友傳給她的照片。（圖／翻攝自 Twitter）
《美國之音》報導指出，在中國聖誕節宗教的意味被剝離，成為高度商業化的節日，同時中國也是全球聖誕飾品、禮品的主要生產地，據統計美國約80%的聖誕裝飾進口自中國。中國國內的氛圍，年輕一代也將聖誕節視作玩樂聚會、贈與祝福的機會，使得中國政府雖然在宗教文化上打壓聖誕節，但節日在民眾生活中仍然頗受歡迎。
▲（圖／翻攝自微博）
▲聖誕節對不少非基督教為主的國家、地區民眾來說，是與朋友聚會、祝福彼此的機會，宗教文化上的意涵較少。（圖／翻攝自微博）
 
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