機組員成過街老鼠！「物流老司機」千字文嘆：被當通緝犯

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他提到由於「疲勞很難量化」，因此不同機隊之間的作息也無從比較，不過貨機組員因為許多航點的時差，在多航段執勤後，就算在不同外站休息，也勢必會面臨跨時區的日照時間與生理時鐘紊亂的副作用，同時指出如果每個執勤返台的飛行組員，入境後都要隔離14天，航空公司很快地就會面臨「無人可調派」的尷尬情況。
他接著指出，案765之前台灣的社區沒有任何確診案例，這也間接證明過去九個多月以來，這樣的執勤泡泡模式是有足夠的防護力，「輿論看到的是253天的0，我們看到的是兩萬多個航班的0」，他也提到，在防疫神話背後隱藏的是無數客貨機組員的心理壓力，「進入疫區小心翼翼，返台後就算檢疫期滿仍不得鬆懈」，長期居家檢疫下來對家庭生活造成的不便，以及反覆陷於隔離的處境，對組員的身心狀況，難免都會有負面且長期的影響。
文末他則語重心長的表示，「明明執勤時很謹慎，返台後都很自律，在規定的檢疫期滿才離開家門用餐採買，卻還是有種莫名的罪惡感，覺得自己是個通緝犯」，同時揭露機組員如今面對現實的心態就是「熬夜、時差、隔離，就是這一年來組員生活的三元素，在全球航空業如此困難的時刻，能夠換上制服領著班表出勤，已是萬幸。共體時艱，這四個字只差沒刺在背上，提醒自己沒有退路。在世界恢復平靜之前，能再走多久的0就交給老天爺了」。（編輯：楊智傑）