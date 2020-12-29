機組員成過街老鼠！「物流老司機」千字文嘆：被當通緝犯

因案765紐西蘭籍機師染疫卻不配合疫調，許多民眾對於航空業成為防疫漏洞頗有怨言，儘管有台籍機師出面發文道歉，航空業者也發表聲明、免職該名外籍機師，仍止不住民怨。日前就有一名暱稱「貨機老司機」的網友發文細數航空、物流業的生態變化，感嘆表示機師竟被當作「滿街散疫的過街老鼠」，文章曝光後掀起網友熱議。

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這名「物流老司機」臉書粉專《航空迷因》上投稿寫下千字長文，更針對「班表」、「外站」、「安克拉治」和「隔離」等不同面向說明，他提到今年因為疫情影響航空客運幾近停擺，但物流業卻逆勢竄起，台灣的華航和長榮成為全球30大航空公司唯四家獲利業者中的其中兩名，這也讓組員的生活也成為各界關注焦點。

▲機組人員的生活成為眾人熱議話題。（圖／翻攝Pexels）

他提到由於「疲勞很難量化」，因此不同機隊之間的作息也無從比較，不過貨機組員因為許多航點的時差，在多航段執勤後，就算在不同外站休息，也勢必會面臨跨時區的日照時間與生理時鐘紊亂的副作用，同時指出如果每個執勤返台的飛行組員，入境後都要隔離14天，航空公司很快地就會面臨「無人可調派」的尷尬情況。

他接著指出，案765之前台灣的社區沒有任何確診案例，這也間接證明過去九個多月以來，這樣的執勤泡泡模式是有足夠的防護力，「輿論看到的是253天的0，我們看到的是兩萬多個航班的0」，他也提到，在防疫神話背後隱藏的是無數客貨機組員的心理壓力，「進入疫區小心翼翼，返台後就算檢疫期滿仍不得鬆懈」，長期居家檢疫下來對家庭生活造成的不便，以及反覆陷於隔離的處境，對組員的身心狀況，難免都會有負面且長期的影響。