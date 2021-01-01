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一秒到南極！屏東海生館推企鵝餵食體驗　每日限8人入場

記者陳致宇／台北報導

2021-01-01 09:00:00

企鵝
▲屏東國立海洋生物博物館將於 2021 年 2 月推出全台第一個「我與企鵝的 0.1 毫米」餵食體驗。（圖／KLOOK）
走路一搖一擺的企鵝一直是動物園或海生館裡的明星動物，過去在台灣民眾只能透過厚重的玻璃觀看企鵝走路、游泳等一舉一動，為了讓更多人了解企鵝生活的習性，進而保護、愛護動物等教育意義，屏東國立海洋生物博物館將於 2021 年 2 月推出全台第一個「我與企鵝的 0.1 毫米」餵食體驗，透過「每日限額分流」方式，以不影響企鵝生態為最高原則，讓民眾近距離觀察企鵝外，也能當充當企鵝飼育員，親手拿起餌料餵食企鵝。
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海生館表示，位於亞熱帶地區的台灣，必須要到特定地方如海生館、動物園才能見到企鵝的可愛身影，未來將開放企鵝近距離餵食體驗，可讓民眾與企鵝面對面互動，現場將設有專業飼育員帶領民眾深入瞭解企鵝日常生態、環境及習性，達到愛護動物教育的使命。
▲為保護企鵝生態，活動將限制特定月份及每日最多
▲為保護企鵝生態，活動將限制特定月份及每日最多 8 人入場，且須穿上防護衣、手套、護目鏡、口罩等裝置。（圖／KLOOK）
除了餵食體驗和解說外，海生館也將首次開放企鵝飼育後場，導覽飼育照護相關器具如鵝卵石、孵蛋箱、企鵝餌料等養育設備，分享飼養企鵝的甘苦談，除了留下與企鵝親密接觸的難忘回憶外，更具深層教育意義。
海生館指出，活動將以不影響企鵝生態為最高原則，限制特定月份及每日最多 8 人入場，進入特定區域須穿上防護衣、手套、護目鏡、口罩等裝置，並進行鞋底消毒作業，體驗時不可攜帶手機、相機進缸內，現場將有專人協助拍攝紀錄，全程由企鵝專屬飼育人員陪同引導進行體驗活動，不可擅自行動或脫隊，共同維護良好企鵝生活環境。預售票開賣時間將為 2021 年 1 月，由 KLOOK 獨家販售。
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