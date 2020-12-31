南美館正副館長同時卸任 同仁齊歡送文化局長驚喜現身
記者林怡孜/台南報導
2020-12-31 16:00:52
台南美術館館長潘襎因個人家庭因素多次向董事會請辭，終於獲得董事會通過卸任案，於今（31）日卸任，回歸宜蘭佛光大學任教，副館長李月娥亦一同卸任。南美館同仁感謝二位正副首長長期教誨與帶領，全體館員特別在館內舉辦一場歡送會，場面溫馨感人。
潘襎擔任南美館館長近三年，憑藉著美術相關的專業知識以及學術經驗，帶領南美館扎穩根基，深得眾人認同，他積極連結美術與在地文化設施，任內還推動「藝術開門」，結合在地藝廊、藝文空間、咖啡廳、宮廟，營造出共存與共榮的文化氛圍。南美館自108年年初開始營運以來，創造不少話題與佳績，不僅幾個展覽獲得台灣藝文指標性雜誌獲得十大公辦好展覽的好名次，許多引起全國性話題的活動也都在此舉行。潘襎將南美館打造為全民美術館，展現讓藝術走入全民生活的決心。李月娥任職副館長一年，以自身公務生涯三十餘年的行政經驗傳承給年輕館員，深受大家愛戴。李月娥曾為潘襎在台師大授課時的學生，她引進維也納新年音樂會直播、修訂《南美法典》、著重南美館跨域整合行銷，具有許多創意手法。李月娥與潘襎分別從宜蘭及台北離家南下，為美術館盡心付出，凡事親力親為，經常犧牲周末假期或連假，也為了南美館而放棄返鄉過節與家人共聚的機會。南美館員工為感謝這兩位身先士卒帶領館員向前衝的長官，特別在館內舉行一場小型而溫馨的歡送會，台南市文化局局長葉澤山也帶著禮物驚喜現身，感謝潘襎與李月娥為台南市美術館的努力與奉獻。台南市美術館目前由現任董事長黃光男代理館長一職，希冀藉由他數十年的美術館及博物館管理經驗，在新任館長出爐前，穩定人心也給予美術館未來發展精闢的建議。館長遴選公告已於昨日張貼於官網，2021年1月12日截止報名，歡迎符合條件的美術界菁英到台南為美術館盡一份心力，詳情可上：https://www.tnam.museum/news/444。