▲ Red Bull 2020 精彩瞬間 台灣也入榜！

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2020年Red Bull Dance City Guide於台灣台北市和台南市，邀請知名國際舞者哈妹老師於台北踩點：Taipei 101、香堤廣場、中正紀念堂自由廣場、大稻埕碼頭、迪化街等地，以及邀請囂張老師前往台南景點：孔廟、藍曬文創特區、赤崁樓、井仔腳瓦盤鹽田、神農街等地，兩位分別一北一南，用街舞宣揚台灣之美。
Red Bull極限運動員回歸家鄉尋找初衷、突破自我挑戰不可能
德國的 Red Bull 滑板運動員 Vladik Scholz 於德國慕尼黑拍攝「The Maze」，在打造的巨型彈珠台遊戲中以出神入化的技巧滑行自如。
Red Bull 運動員 Thomas van Tonder 在南非的索韋托挑戰「Rising with the sun」，以最快 50 公尺繩索攀爬速度創下金氏世界紀錄。
Red Bull 跳水運動員 Rhiannan Iffland 前往探索絕佳的懸崖水域，在保加利亞的城鎮阿爾迪諾最著名的狹窄峽谷中阿爾達河上的拱橋『魔鬼橋』，以及在北部黑海海岸發現的孤立高聳的岩石上以自由跳水之姿漂亮的一躍而下。
瑞典的 Red Bull 自由滑雪運動員 Tjäder 創意拍攝「The Game」，以醒來發現自己是日本極限挑戰遊戲節目的參賽者，瘋狂的節目主持人用轉盤遊戲－旋轉到哪一格，就需完成該格的指定動作來進行挑戰。該挑戰設置在一個像是冰凍的地下堡壘，用來展現各式眼花撩亂的障礙和技巧，包含人體俄羅斯方塊（依據面前的形狀，變化滑雪前行的跳板姿勢）、跳火圈、蜘蛛軌道挑戰…等等。
被譽為跑酷傳奇的 Red Bull 運動員 Jason Paul，穿梭在德國港口城市-漢堡市中，以令人目眩的高度穿梭城市中、快速墜地，以及沿著運河奔馳以追逐他的手機。
Red Bull 特技摩托車手 Guggemos 突發奇想上演《博物館驚魂夜》夜闖辛斯海姆科技博物館精彩炫技！狂飆飛越 F15 戰機、超音速飛機機翼上花式後空翻。
在此期間，Red Bull 團隊更前往世界各地，一窺 Red Bull 運動員們如何運用創意和有趣的居家訓練方式，保持身心靈的柔軟和靈活性。例如曾拿下 2018 年冬奧會冠軍的 Sébastien Toutant 在他的居家空間內，創造了一個令人難以置信的連續障礙路線，從滑板、平衡、玩雜耍、背後投籃，以及後空翻等各式闖關直到終點。Nikolas Plytas 這位滑水運動員在花園泳池畔設計了一系列挑戰，運用木板、水翼和健身器材穿越游泳池，挑戰成功以獲得暢飲一罐冰涼 Red Bull 的獎賞…等等多位運動員發揮創意。
2020 世界各地舉辦 Red Bull 經典賽事 精彩回顧
Red Bull Dance Your Style 在南非的約翰內斯堡舉辦國內賽，這場不同於一般常規的街舞比賽，以各種舞風一對一大亂鬥，吸引了世界頂尖的舞者參戰。2019 年台灣也舉辦了首屆賽事，現場如同一場街舞派對，舞者盡興展現自我抓住觀眾眼球。
Red Bull BC One 世界級霹靂舞賽事，已成為一對一 Battle 最高殿堂的地位。截至今年已舉辦第 17 屆，來自全球各地最頂尖的 16 名舞者集結奧地利爭奪世界冠軍頭銜。更特別的是，於 12 月聽聞 2024 巴黎奧運首納霹靂舞的消息，Red Bull BC One 全球好手開心齊聚雅典，向世界大喊：我們準備好了！
Red Bull Batalla de los Gallos 是一場集結 16 名來自西班語系國家的饒舌歌手的饒舌競賽，今年尤其特別地舉辦了首場虛擬饒舌比賽，全場景以綠幕拍攝，創造了一個虛擬世界。
知名的 Red Bull 3Style 世界 DJ 大賽，2021 年決賽雖因公共衛生安全疑慮延後舉辦，今年在全球仍有少數幾場精彩的國內賽被選中為精彩回顧。而值得一提的是 2019 年年初的第九屆 Red Bull 3Style 世界 DJ 大賽總決賽也首度來到台北，從 24 國冠軍 DJ 好手成功於資格賽晉級的 6 位獲勝DJ，包含台灣 DJ Afro，都一同站上了中正紀念堂的舞台，為台灣的觀眾打造了一場最難忘的國際派對體驗。
首屆沒有實體旗艦跑的 Wings For Life App Run！成功召集全球 104 個國家、近 8 萬人同時從自己的賽道起跑，一起為不能跑的人而跑，實現了全球目前形勢下幾乎難以實現的目標。
賽車界賽事年中啟動 戰報連連 新血加入 展望 2021
首次在沙烏地阿拉伯舉辦的 2020 年度 Dakar Rally 大賽，由兩次 WRC 冠軍車手 Carlos Sainz 獲得冠軍。Carlos Sainz 以 X-raid Mini 車隊的車手身份參賽，為預演 2021 年 Dakar Rally 大賽，今年也已經在杜拜進行駕駛車輛測試，讓人更期待 2021 的好成績。
今年 F1 賽事在年初雖然因公共衛生安全疑慮，有多場大賽延期，包含原定 35 年來的第一場 F1 荷蘭大獎賽，也是 Max Verstappen 首次有機會回到荷蘭家鄉參與的首場大獎賽，也遺憾地延期了，Aston Martin Red Bull Racing 賽車手 Max Verstappen 和他的隊友 Alex Albon 特別駕駛了 Red Bull Racing RB7 和 RB8 賽車前往荷蘭贊德沃特展開了巡迴公路旅行。兩位車手從鹿特丹港的貨櫃碼頭駛出，接下來是在荷蘭的一些地標進行高速追逐，包含荷蘭著名的風車景點、開滿鮮花的溫室，以及經過城市「皇家之都-海牙」行駛在鋪滿鵝卵石的街道，讓人一飽眼福，用不同角度欣賞荷蘭的美。
直到約末年中，F1 賽事和 MotoGP 才紛紛恢復舉辦，以不開放現場觀眾的形式，讓車隊車手上場競賽。Red Bull 2020 精彩回顧中，也捕捉了 Red Bull 車隊及車手的榮耀瞬間，包含 F1 賽事中，Aston Martin Red Bull 車隊的 Max Verstappen，在 F1 於銀石賽道 70 周年慶，重返頒獎台的最高榮耀，贏得個人職涯第 9 座冠軍殊榮。最讓人驚心動魄的義大利大獎賽，Pierre Gasly 把握機會奪冠，也為 Scuderia AlphaTauri 車隊二度在義大利大獎賽拿下分站冠軍。MotoGP 新秀 Brad Binder ，在捷克大獎賽布爾諾起伏的 Masaryk 賽道上，其激動人心的出色表現，為自己和 Red Bull KTM 廠隊贏得令人血脈噴張的首冠榮耀。
此外，在年底也有新消息公佈出來，睽違 7 年，又有日本車手再戰 F1！Red Bull 小牛車隊 Scuderia AlphaTauri 正式宣布 2021 新賽季納入日本車手 Yuki Tsunoda 將在 F1 大賽期間與 Pierre Gasly 搭檔。Sergio Perez 則加入 Aston Martin Red Bull 車隊，將與 Max Verstappen 搭檔共戰 2021 賽季。