各國跨年傳統習俗大集合　網友讚：趕快把今年燒掉！

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厄瓜多的「燒紙人」如同一項國民運動，藉由放火焚燒紙人，象徵燒盡過去一年的種種，迎向美好的新開始。
厄瓜多人在年末時會自己創作色彩繽紛的大型紙人，有些是偶像、卡通人物造型，就連政治人物也是該國國民製作紙人的靈感來源呢！12月31日當天晚上，厄瓜多人會和親朋好友聚在一塊，一同將紙人點燃，如同消除該年的噩運，期盼璀璨嶄新的新年來到。
希臘 Vasilopita
希臘人會在新年當晚，將Vasilopita切成家中人數加上上帝、家、窮人的份數（若家中共四人則會切成七份）一同享用。最特別的是Vasilopita藏有一枚金幣，分到金幣的人就會在新的一年好運旺旺來！
據說這項傳統源於希臘版聖誕老公公聖瓦西利斯(Vasilis)，聖瓦西利斯擔任主教時，遭遇外來者入侵。為了避免百姓積蓄遭掠奪，聖瓦西利斯呼籲百姓將財富貢獻出來。就在收集了百姓的金銀財寶後，入侵者竟然放棄攻佔。聖瓦西利斯非常苦惱該如何將這些無註記姓名的財富還給人民，於是決定將錢幣塞進麵包分送給大家，讓人人都能公平的收到錢幣。
挪威丹麥花環蛋糕
挪威和丹麥著名的花環杏仁蛋糕可說是北歐的招牌甜點，是北歐人用來慶祝新年及婚禮的必備食物。
由杏仁膏、糖霜、蛋白製成的餅乾十分有嚼勁，嚐起來非常香濃甜蜜。當地人將餅乾層層堆疊起來，傳統上共有18層這麼高！有時，挪威和丹麥人也非常具有創意，將國旗、奶油、巧克力作為裝飾，甚至會把一瓶酒藏在中間，巧思十足。
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