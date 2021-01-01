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世衛組織認證！新冠肺炎現已知有「4種」變異病毒

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-01-01 11:59:29

▲世界衛生組織表示，目前已知有4種新冠肺炎的變種病毒。示意圖。（圖／翻攝自 Pixabay）
▲世界衛生組織表示，目前已知有4種新冠肺炎的變種病毒。示意圖。（圖／翻攝自 Pixabay）
新冠肺炎疫情嚴峻，近日在英國流行的變種病毒株更是讓各國聞之色變。不過世界衛生組織(World Health Organization,WHO)先前曾表示病毒變種並不算罕見，近日亦列出目前已知的4種新冠變種病毒。
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世衛12月31日在官網上宣布，自從COVID-19大流行開始以來，世衛組織已收到幾份關於非常規公共衛生事件的報告，可能是涉及病毒變異而引起的，世衛需根據變體的傳播性、臨床症狀和嚴重程度等，研議對策。
世衛指出，2020年1月下旬或2月初，先是出現了一種名為「D614G」的變體，在幾個月的時間內就取代了最初在中國發現的病毒株；到了2020年6月，D614G已成為主要在全球傳播的病毒種類，也比原始的病毒株具更高的傳染性和傳播能力。不過D614G並不會引起更嚴重的疾病，也不會改變現有治療、疫苗或公共衛生預防措施的有效性。

接著，2020年8月至9月，出現與水貂養殖有關的第二種變異病毒，最初在丹麥被發現，並被當局稱為「Cluster 5」變體，令人擔憂的是，這種變體可能會減少自然感染或接種疫苗後，產生之免疫保護的範圍及持續時間。不過迄今為止，丹麥當局僅在2020年9月發現了12例病例，似乎並未廣泛傳播。

然而，到了2020年12月，新一波變異體襲來，名為「SARS-CoV-2 VOC 202012/01」「501Y.V2」的變種病毒株先後在英國和南非被發現。「SARS-CoV-2 VOC 202012/01」最初出現在英格蘭東南部，但幾週後開始取代原先的病毒，成為英國新冠疫情的主要流行病毒株，初步綜合流行病學、臨床表現等證明，「SARS-CoV-2 VOC 202012/01」具有更高的傳播能力，截至12月30日，已有31個國家或地區報告發現了「SARS-CoV-2 VOC 202012/01」感染病例。

至於「501Y.V2」變種病毒，目前正在南非3個省(東開普、西開普、夸祖魯-納塔爾)中迅速傳播並取代原先的病毒株，具更高的病毒載量，截至12月30日為止，已有其他4個國家也報告了有關病例。不過目前沒有明確的證據證明，此變種病毒導致重症的機率更高，有關病毒的特性、傳播力等等，還須待進一步研究出爐才能知曉。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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