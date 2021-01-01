世衛組織認證！新冠肺炎現已知有「4種」變異病毒

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世衛指出，2020年1月下旬或2月初，先是出現了一種名為「D614G」的變體，在幾個月的時間內就取代了最初在中國發現的病毒株；到了2020年6月，D614G已成為主要在全球傳播的病毒種類，也比原始的病毒株具更高的傳染性和傳播能力。不過D614G並不會引起更嚴重的疾病，也不會改變現有治療、疫苗或公共衛生預防措施的有效性。
接著，2020年8月至9月，出現與水貂養殖有關的第二種變異病毒，最初在丹麥被發現，並被當局稱為「Cluster 5」變體，令人擔憂的是，這種變體可能會減少自然感染或接種疫苗後，產生之免疫保護的範圍及持續時間。不過迄今為止，丹麥當局僅在2020年9月發現了12例病例，似乎並未廣泛傳播。
然而，到了2020年12月，新一波變異體襲來，名為「SARS-CoV-2 VOC 202012/01」和「501Y.V2」的變種病毒株先後在英國和南非被發現。「SARS-CoV-2 VOC 202012/01」最初出現在英格蘭東南部，但幾週後開始取代原先的病毒，成為英國新冠疫情的主要流行病毒株，初步綜合流行病學、臨床表現等證明，「SARS-CoV-2 VOC 202012/01」具有更高的傳播能力，截至12月30日，已有31個國家或地區報告發現了「SARS-CoV-2 VOC 202012/01」感染病例。
至於「501Y.V2」變種病毒，目前正在南非3個省(東開普、西開普、夸祖魯-納塔爾)中迅速傳播並取代原先的病毒株，具更高的病毒載量，截至12月30日為止，已有其他4個國家也報告了有關病例。不過目前沒有明確的證據證明，此變種病毒導致重症的機率更高，有關病毒的特性、傳播力等等，還須待進一步研究出爐才能知曉。
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