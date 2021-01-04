▲ VWCV T6.1 車系贏得 Euro NCAP 商車安全評價金獎肯定

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在歐洲市場，由於線上購物與物流運送市場爆發，輕型商用車款需求大增，然而，比起一般房車與休旅車，輕型商用車款不僅體積較大、車重較重，若不慎發生事故，往往可能造成嚴重傷害。為此，Euro NCAP 挑選歐洲境內市佔率超過 98% 之 19 款總重於 3.5 公噸之下的輕型商用車款進行安全評測，鎖定於 Front Assist 車前碰撞預警系統（含 AEB）、車道偏離警示等 ADAS 先進駕駛輔助系統對於事故預防的效果進行評測。
福斯商旅 T6.1 車系以高達 65% 成績在所有 19 款受測的輕型商用車輛中脫穎而出、贏得 Euro NCAP 商用車安全評價金獎肯定。Euro NCAP 表示：「福斯商旅 T6.1 車系提供多項性能表現出色的主動式駕駛安全輔助系統選擇，並且於 Euro NCAP 商用車安全評測中贏得金獎肯定，同時為其他 2021 年商用車立下標竿。」
為提供車主與司機駕駛高規格安全防護，福斯商旅於 T6.1 車系家族中導入多款 ADAS 先進駕駛輔助系統，包括 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統。以 T6.1 Caravelle 車系為例，199 動力車型即標配全速域 ACC 主動式車距調節巡航系統、Front Assist車前碰撞預警系統、Side Assist車側盲點警示系統、RTA後方橫向車流警示系統等主動式安全配備，不僅確保駕駛者安全，也提供行人更多一層的防護。