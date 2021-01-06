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新世代油電海神登陸! Maserati Ghibli MHEV 358萬元起豎立性能新典範

Carture 車勢文化

2021-01-06 19:25:30

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
性能，永遠是 Maserati 自創廠以來的最高指標，在獨樹一格的GT造車理念中 - 性能，永遠是品牌的核心價值。透過全新世代油電動力 Ghibli MHEV，Maserati 再度向全球傳遞出這個義大利百年品牌，亙古不變的信仰：在大幅度減少對環境衝擊的同時，仍保有性能、舒適、奢華，這雋永的GT造車工藝。
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2020年9月，Maserati 向世人揭露了這個義大利百年品牌的壯闊願景，在環境永續議題和品牌核心價值之間，Maserati 以搭載全新油電動力的 Ghibli MHEV 做出漂亮的回應：採用全新打造的 2.0L 直列四缸引擎搭配48V輕油電系統動力架構，在中大型豪華轎跑的級距中，擁有難以置信的輸出表現！330匹馬力及450牛頓米的剽悍輸出，讓全新 Ghibli MHEV 在短短5.7秒時間就能完成0-100 km/h 加速；更有著255 km/h 的極速表現。
如此亮眼的性能表現歸功於 Maserati 引擎工程的創舉，透過 eBooster 電控渦輪串聯傳統渦輪增壓，隨時為全新引擎注入源源不絕的壓縮氣流，造就陡峭的扭力攀升曲線，自2250轉至 4500 轉之間，保有寬廣的扭力高原分布；輔以優化的前後配重比例、後軸 LSD 限滑差速器及前雙A臂後多連桿等構成性能車種的必要元件，讓全新 Ghibli MHEV 大幅度減少對環境衝擊的同時，保有 Maserati 追求性能的初衷。

48V 車電系統 - 引領Maserati嶄新紀元

油電科技問世迄今超過20年，雖然早已被廣泛應用，不過絕大多數都是以節能為主要訴求，只有極少數頂尖超跑，才會以性能為研發導向。背負海神名號，並且以賽道 DNA 自居的 Maserati，便是在這樣的概念下，推出全新 Ghibli MHEV；其油電系統中扮演最關鍵角色，便是全面革新的 48V 車電系統。主要電力來源是位於引擎室內的 48V BSG 發電機，在引擎運轉時會幫助配置於車尾的 48V 蓄電池進行充電；同時也可以在煞車時，利用車輛動能回收電力；因此 Ghibli MHEV 隨時都具備充足的電能，除了供給 eBooster 電控渦輪運轉所需的電力，也讓車內電子系統更加穩定協調。

不僅如此，Ghibli MHEV 在高效動能回收再利用的循環下，平均燃油效率較原車款提升20%，同時平均碳排量也降低25%；在保有出色的動力輸出之際，節能表現也令人刮目相看！除此之外，受惠於全新引擎及後方48V 蓄電池所帶來的前後比重優勢， Ghibli MHEV 的操控性能更加敏捷且犀利，完美演繹 Maserati 原自賽道的深厚底蘊。

 匠心獨具 - 新世代風采 

身為創廠百年首款油電轎跑，Ghibli MHEV特別為Maserati的代表性元素增添象徵新世代的獨特色彩：C 柱三叉戟廠徽下方閃耀的湛藍箭矢、前葉子板散熱鰭孔下緣嵌入湛藍飾框，在GranSport車型上還可選配前後消光藍性能剎車卡鉗以及MHEV專屬的湛藍車縫線；此外，Ghibli MHEV也比照新年式全方位小改款，換上全新設計的經典語彙 - Boomerang 旋鏢型 LED 尾燈，GranSport車型也配備全新多層次直瀑式水箱欄柵，以畫龍點睛之姿形塑出 Maserati 的內斂美學。

坐上駕駛座，最亮眼的變革莫過於擁有全新 UI 介面的 Maserati Intelligent Assistant (MIA) 智能多媒體系統，憑藉著高解析度的10.1吋觸控螢幕，為駕乘者帶來前所未有的人性化操作體驗。新款數位化儀錶板鋪陳與新增的手機無線充電裝置 (GranSport 車型標準配備)，更突顯 Maserati 對細節的講究，讓宛如精品的奢華座艙再添風采。

農曆年前配額 限量到港

引領前衛科技、定義電能典範的 Ghibli MHEV及 Ghibli MHEV GranSport 雙車型即日起正式上市，建議售價分別為358萬及458萬元起。Maserati 新世代跑格，嶄新動力架構唯有親身體驗才能領略，敬邀貴賓親臨鑑賞，體驗性能、舒適、奢華重新薈萃的品牌精隨。

新車鑑賞採預約制，敬請致電Maserati全台服務專線：412-8968

2021年式Maserati Ghibli MHEV 車系規格

車型

 Ghibli MHEV

 Ghibli MHEV GranSport
標準配備建議售價 (NT$)

 3,580,000

 4,580,000
引擎規格

 2.0升L4缸內直噴 330 hp / 450 Nm

eBooster串聯渦輪增壓

 2.0升L4缸內直噴 330 hp / 450 Nm

eBooster串聯渦輪增壓
懸吊 驅動

 Maserati Skyhook 電子阻尼

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前雙A臂、後多連桿

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後軸 LSD 限滑差速器

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照明 系統

 感應式雙氙氣頭燈

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智慧型LED矩陣頭燈

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駕駛 輔助

 ACC 主動式定速巡航

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FCW Plus 進階緊急剎車輔助

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LKA 主動式車道維持輔助

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ABSA 主動式盲點偵測輔助

 偵測功能

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IVC 整合式車輛控制系統

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影像輔助

 後方倒車顯影

 後方倒車顯影
外觀 配備

 空力套件

 標準式樣

 跑車式樣
水箱欄柵

 鍍鉻單柵

 GranSport式樣
輪圈配置

 18”

 20”
內裝 配備

 內裝飾板

 暗色鏡面

 暗色鏡面
手機無線充電

 -

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電動天窗

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音響系統

 標準

 標準
座椅

 形式

 舒適型

 跑車型
經典皮革

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頂級皮革

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 ¡
Pieno Fiore天然皮革

 -

 ¡
Zegna Pelletessuta編織皮革

 -

 ¡
坐姿調整

 12向電動

 12向電動
多功能方向盤

 式樣

 標準式樣

 運動式樣
調整

 4向電動

 4向電動
換檔撥片

 -

 鋁質
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