新世代油電海神登陸! Maserati Ghibli MHEV 358萬元起豎立性能新典範

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2020年9月，Maserati 向世人揭露了這個義大利百年品牌的壯闊願景，在環境永續議題和品牌核心價值之間，Maserati 以搭載全新油電動力的 Ghibli MHEV 做出漂亮的回應：採用全新打造的 2.0L 直列四缸引擎搭配48V輕油電系統動力架構，在中大型豪華轎跑的級距中，擁有難以置信的輸出表現！330匹馬力及450牛頓米的剽悍輸出，讓全新 Ghibli MHEV 在短短5.7秒時間就能完成0-100 km/h 加速；更有著255 km/h 的極速表現。
如此亮眼的性能表現歸功於 Maserati 引擎工程的創舉，透過 eBooster 電控渦輪串聯傳統渦輪增壓，隨時為全新引擎注入源源不絕的壓縮氣流，造就陡峭的扭力攀升曲線，自2250轉至 4500 轉之間，保有寬廣的扭力高原分布；輔以優化的前後配重比例、後軸 LSD 限滑差速器及前雙A臂後多連桿等構成性能車種的必要元件，讓全新 Ghibli MHEV 大幅度減少對環境衝擊的同時，保有 Maserati 追求性能的初衷。
48V 車電系統 - 引領Maserati嶄新紀元油電科技問世迄今超過20年，雖然早已被廣泛應用，不過絕大多數都是以節能為主要訴求，只有極少數頂尖超跑，才會以性能為研發導向。背負海神名號，並且以賽道 DNA 自居的 Maserati，便是在這樣的概念下，推出全新 Ghibli MHEV；其油電系統中扮演最關鍵角色，便是全面革新的 48V 車電系統。主要電力來源是位於引擎室內的 48V BSG 發電機，在引擎運轉時會幫助配置於車尾的 48V 蓄電池進行充電；同時也可以在煞車時，利用車輛動能回收電力；因此 Ghibli MHEV 隨時都具備充足的電能，除了供給 eBooster 電控渦輪運轉所需的電力，也讓車內電子系統更加穩定協調。
不僅如此，Ghibli MHEV 在高效動能回收再利用的循環下，平均燃油效率較原車款提升20%，同時平均碳排量也降低25%；在保有出色的動力輸出之際，節能表現也令人刮目相看！除此之外，受惠於全新引擎及後方48V 蓄電池所帶來的前後比重優勢， Ghibli MHEV 的操控性能更加敏捷且犀利，完美演繹 Maserati 原自賽道的深厚底蘊。
匠心獨具 - 新世代風采身為創廠百年首款油電轎跑，Ghibli MHEV特別為Maserati的代表性元素增添象徵新世代的獨特色彩：C 柱三叉戟廠徽下方閃耀的湛藍箭矢、前葉子板散熱鰭孔下緣嵌入湛藍飾框，在GranSport車型上還可選配前後消光藍性能剎車卡鉗以及MHEV專屬的湛藍車縫線；此外，Ghibli MHEV也比照新年式全方位小改款，換上全新設計的經典語彙 - Boomerang 旋鏢型 LED 尾燈，GranSport車型也配備全新多層次直瀑式水箱欄柵，以畫龍點睛之姿形塑出 Maserati 的內斂美學。
坐上駕駛座，最亮眼的變革莫過於擁有全新 UI 介面的 Maserati Intelligent Assistant (MIA) 智能多媒體系統，憑藉著高解析度的10.1吋觸控螢幕，為駕乘者帶來前所未有的人性化操作體驗。新款數位化儀錶板鋪陳與新增的手機無線充電裝置 (GranSport 車型標準配備)，更突顯 Maserati 對細節的講究，讓宛如精品的奢華座艙再添風采。
農曆年前配額 限量到港引領前衛科技、定義電能典範的 Ghibli MHEV及 Ghibli MHEV GranSport 雙車型即日起正式上市，建議售價分別為358萬及458萬元起。Maserati 新世代跑格，嶄新動力架構唯有親身體驗才能領略，敬邀貴賓親臨鑑賞，體驗性能、舒適、奢華重新薈萃的品牌精隨。
新車鑑賞採預約制，敬請致電Maserati全台服務專線：412-8968
2021年式Maserati Ghibli MHEV 車系規格
| 車型
| Ghibli MHEV
| Ghibli MHEV GranSport
| 標準配備建議售價 (NT$)
| 3,580,000
| 4,580,000
| 引擎規格
| 2.0升L4缸內直噴 330 hp / 450 Nm
eBooster串聯渦輪增壓
| 2.0升L4缸內直噴 330 hp / 450 Nm
eBooster串聯渦輪增壓
| 懸吊 驅動
| Maserati Skyhook 電子阻尼
| -
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| 前雙A臂、後多連桿
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| 後軸 LSD 限滑差速器
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| 照明 系統
| 感應式雙氙氣頭燈
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| 智慧型LED矩陣頭燈
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| l
| 駕駛 輔助
| ACC 主動式定速巡航
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| l
| FCW Plus 進階緊急剎車輔助
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| LKA 主動式車道維持輔助
| -
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| ABSA 主動式盲點偵測輔助
| 偵測功能
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| IVC 整合式車輛控制系統
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| 影像輔助
| 後方倒車顯影
| 後方倒車顯影
| 外觀 配備
| 空力套件
| 標準式樣
| 跑車式樣
| 水箱欄柵
| 鍍鉻單柵
| GranSport式樣
| 輪圈配置
| 18”
| 20”
| 內裝 配備
| 內裝飾板
| 暗色鏡面
| 暗色鏡面
| 手機無線充電
| -
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| 電動天窗
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| 音響系統
| 標準
| 標準
| 座椅
| 形式
| 舒適型
| 跑車型
| 經典皮革
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| 頂級皮革
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| ¡
| Pieno Fiore天然皮革
| -
| ¡
| Zegna Pelletessuta編織皮革
| -
| ¡
| 坐姿調整
| 12向電動
| 12向電動
| 多功能方向盤
| 式樣
| 標準式樣
| 運動式樣
| 調整
| 4向電動
| 4向電動
| 換檔撥片
| -
| 鋁質