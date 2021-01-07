▲ 展現水冷優勢！PGO Tigra 150 奪桃園極限「10耐賽」冠軍

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耐久賽對車輛考驗相對嚴苛，Tigra 150 藉著本身優異的水冷動力系統，不僅僅通過 10 小時完賽的考驗，更打敗進口的日系品牌檔車，其中包括 Yamaha R3、Yamaha R15、Suzuki 小阿魯、Kawasaki z125 等眾多主力機種。
PGO摩特動力機車於 2020 年 12 月 31 日參與於桃園極限賽車場舉辦的「10 HOURS你不夠硬」十小時機車耐久賽，簡稱為「10耐」，大賽規則為 1 個車隊由 2~3 人的選手交換乘駛，在 10 小時不間斷、車輛不休息的狀態下進行，跑最長距離的車隊為優勝，耐久賽事開始的時間在早上 10 點、結束時間在晚上 8 點，共歷時 10 小時的日間行駛與夜間行駛兩個大時段，並且時值寒流極冷的天候，不但考驗了各車手的適應力與各車隊的現場調整能力，更挑戰車輛本身的性能與操控，同時也是影響賽事勝負的重要關鍵。
PGO Tigra 150 以性能搭配上自豪的水冷動力心臟聞名，更曾獲得 FIM 指名為亞洲盃機車道路賽台灣站指定比賽用車，本次受邀參與桃園龍潭 10 耐賽，Tigra 150 憑藉著非凡的實力，10 小時以 683 圈贏得「冠軍」的殊榮。