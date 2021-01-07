▲ Škoda Karoq 黑熊特仕版 99.9 萬起限量登場 黑熊夢想計畫同步推出

Škoda 繼 Kodiaq 在 2021 年式提昇配備之後，再度端出 Karoq 黑熊特仕版。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ×Škoda 自 2017 年起陸續推出 Kodiaq、Karoq、Kamiq 三款 SUV，並獲得消費者一致好評。也由於承襲了 K 開頭 Q 結尾的命名原則，讓台灣車主從 Kodiaq 的棕熊開始，自動將 Škoda 旗下這三款 SUV 歸類於「熊熊家族」，也因此開啟了 Škoda Taiwan 打造 Karoq 黑熊特仕版的契機。×此次推出的 Karoq 黑熊特仕版除了擁有 CNS 第三代資訊娛樂系統之外，懸浮式飛梭滾輪多功能方向盤（音響及電話控制）皆成為全車系標準配備。而之前在入門車款列為選配的車側盲點警示系統以及後方來車警示系統，此次在同樣屬於入門款的「劍山黑熊版」已成為標配；而較高階的「雪山黑熊版」與「玉山黑熊版」更納入 360 度 Area View全車俯瞰顯影警示系統。此外，劍山黑熊版以及雪山黑熊版配置 215 / 55 R 17 輪胎尺寸，最高規格的 Karoq 玉山黑熊版則升級至 225 / 40 R 19。×××Karoq 黑熊特仕版搭載最新版本的 1.5 TSI EVO 汽油渦輪增壓引擎，擁有 150 匹馬力以及 25.5 公斤米之最大動力輸出，搭配七速 DSG 雙離合器自動手排變速系統，自靜止至 100km/h 加速所需時間為 9.0 秒，極速可達 205km/h。而在經濟部能源局所公布的能源效率標示中，Karoq 也以每公升 16.0 公里的油耗測試值，效率等級拿到第一級。×考慮到台灣黑熊是台灣唯一原生熊類，在自然環境改變以及人為的干擾下，全世界數量不到千隻。Škoda 全省經銷商聯誼會特地提出「黑熊夢想計畫」：Škoda 經銷商共準備 10 輛 Karoq 黑熊特仕版，自即日起至 2021 年 2 月 28 日止，只要提出相關的黑熊守護計畫，經 Škoda 內部審核通過，即可在這一年內免費利用 Karoq 共同完成這項計畫。詳細內容將於元月底在 Škoda 官網另行公布。××展現水冷優勢！PGO Tigra 150 奪桃園極限「10耐賽」冠軍新年式 Mitsubishi Eclipse Cross 格局放大介面中文化 雙車型 106.9 萬起【影】Audi e-tron 50 quattro 不充電武嶺挑戰 – 下集