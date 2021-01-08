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慶 Kymco 21 年連霸！新北五股國際摩托車展 KRV 與 DT X360 登場

2GameSome - 有車賞

2021-01-08 02:25:01

慶 Kymco 21 年連霸！新北五股國際摩托車展 KRV 與 DT X360 登場
▲ 慶 Kymco 21 年連霸！新北五股國際摩托車展 KRV 與 DT X360 登場
2021 年 1 月 8~10 日假新北市工商展覽中心開展的國際摩托車展中，Kymco 以「Time to Excite 熱血時刻」為主題，將去年全球線上發表會中所發表的旗艦車款全數演出，包含 KRV 與全新跨界大型速克達 DT X360，並同步公布 DT X360 官方售價：新台幣 198,000 元。
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Kymco 執行長柯俊斌、 營業部黃俊平經理正式公佈 DT X360 官方售價，同時宣布 KRV 全省試乘活動即刻展開！
Kymco 執行長柯俊斌、 營業部黃俊平經理正式公佈 DT X360 官方售價，同時宣布 KRV 全省試乘活動即刻展開！
2021 信心十足持續樂觀  
回顧 2020 年，雖受到疫情影響，但台灣在成功抗疫、成功守護家園下，創造專屬於台灣的經濟奇蹟，其中機車市場更受惠於購車補助尾聲助勢，整年度市場總量達到 25 年新高的 1,035,854 輛，相較 2019 年大幅成長 14.8%。其中 Kymco 於 12 月全力衝刺產能，祭出「保證交車」承諾，更再次催出消費者強勢買氣，12 月份單月銷售 Kymco 就超過 5 萬台，整年度以 350,917 台總銷售量、市佔率高達 33.9%，成功蟬聯 21 年台灣機車市場銷售龍頭王座，累積銷量更是突破 570 萬台。

Kymco 執行長柯俊斌賀 2020 年總銷售衝破 35 萬台、市佔高達 33.9％、連續21年蟬聯台灣機車市場龍頭寶座。
Kymco 執行長柯俊斌賀 2020 年總銷售衝破 35 萬台、市佔高達 33.9％、連續21年蟬聯台灣機車市場龍頭寶座。
相較去年機車市場迎來的新榮景，執行長柯俊斌表示，2021 年在政府汰舊換新政策拍板定案後，相信對國家、產業及民眾來說都是正面的影響，今年整體機車市場的發展，執行長直言看好電動車的銷售表現，更主動預告光陽即將在農曆年前發表新的電動車款。而光陽在全速加大產能供應後，更有信心挑戰目標銷售及市佔新高點。

KRV 訂單將飆破 6,000 台

身為 Kymco 重點白牌旗艦車款 KRV，自去年底公佈售價：KRV ABS 版：112,800 元、KRV  TCS 版：123,800 元之後，先前網路上所累積的超高人氣立刻轉換成驚人訂單數量，預計在 2 月底前訂單量將飆破 6,000 張，創下高達 7.8 億的營收，預計最快交車時間為 2021 年第一季末。

Kymco 白牌旗艦車款 KRV 預計 2 月底將突破 6,000 張訂單。
Kymco 白牌旗艦車款 KRV 預計 2 月底將突破 6,000 張訂單。
為了回饋消費者的支持與期待，Kymco 針對 KRV 規劃專屬購車優惠，提供最高 36 期分期、零元交車、分期零利率、免設定費，此外也提供分期車主專屬千萬超額保障險，讓車迷朋友可以更輕鬆入手 KRV。

Kymco 公佈 KRV 試乘活動，一共分為三個場次：首先第一場將於 1/16-1/17 在高雄市台糖 TKS 賽車場盛大展開；第二場 1/23-1/24 於彰化縣溪湖 K1 賽車場進行；最後一場 2/6-2/7 將在桃園市大魯閣卡丁車場舉行，如有興趣的車迷朋友歡迎關注KYMCO官方網站獲得最新報名資訊。

DT X360 售價 19.8萬登場 

Kymco同步展出的全新跨界大型速克達DT X360，正式官方售價為新台幣198,000元。以冒險跨界「Adventure Crossover」為核心定位的DT X360，以更全面的功能性與多工性，開闢速克達領域的全新級距。外觀上採用具有越野風格的前土除與下擋泥板，匹配上可提升於崎嶇路面操控靈活性的寬把手設計，與可賦予最佳騎乘視野的高坐墊設定，提供最佳的騎乘樂趣。
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