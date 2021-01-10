誰惹阿嬤一肚子氣？　產氣性膀胱炎作祟

70歲蔡阿嬤長年罹患糖尿病且長期洗腎，日前在家因發燒、呼吸喘經家人送往急診，抽血發現發炎指數極高、尿液很濁，再經電腦斷層檢查確診為罕見疾病「產氣性膀胱炎」，如同「生了一肚子氣」，透過抗生素治療後，症狀終於改善，所幸及早發現，才免於膀胱壞死和敗血症的風險。

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亞洲大學附屬醫院腹膜透析室主任林軒任表示，這名患者在急診的電腦斷層檢查發現，膀胱內出現鵝卵石般的氣體，且膀胱壁不規則增厚，研判導致尿路感染，造成產氣性膀胱炎，後續經細菌培養，證實尿液中含有大腸桿菌。

林軒任介紹，產氣性膀胱炎為較為罕見疾病，好發於女性以及大於六十歲的患者，約有八成的初期症狀是下腹疼痛，其他症狀包括血尿、胃口變差、解尿困難、發燒、呼吸喘等，其中超過八成患者有糖尿病病史，這是由於尿中葡萄糖濃度上升，提供大腸桿菌或克雷氏菌有利的生長環境，一旦泌尿道清潔不佳，就會使膀胱感染的病菌分解身體內的糖份，同時產生大量氣體，造成膀胱內脹滿空氣，因而無法儲存一定量的尿液，造成尿液混濁以及上述症狀。

林軒任指出，其中約有兩成的產氣性膀胱炎會逆行性感染致腎臟，造成腎乳頭壞死，甚至造成阻塞形成水腎，一旦感染至上泌尿道，往往需要放置腎臟引流管，若感染仍無法控制，則必須進行壞死的腎臟切除，而且這些患者甚至有高達2成5的死亡率。

針對產氣性膀胱炎，主要治療為抗生素治療，而大部分病原菌為大腸桿菌或克雷氏菌，若持續性血尿造成膀胱阻塞的患者，則需要搭配膀胱灌洗將血塊以及壞死的細胞由尿管排出。另外，約有一成的產氣性膀胱炎的患者由於膀胱壁嚴重潰爛、持續性血塊凝固於膀胱內時，則需透過泌尿科施以內視鏡手術，以協助清除潰爛的膀胱壁，若膀胱壁已經被感染破裂，則必須進行部分膀胱切除術。

林軒任提醒，產氣性膀胱炎是糖尿病患者容易引起的併發症，雖然並不常見，但若感染程度嚴重，恐惡化為產氣性腎盂腎炎，屆時有致命風險，不可不慎。