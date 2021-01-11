看影片抽 iPhone 12！HINO 形象廣告上映
2GameSome - 有車賞
2021-01-11 20:25:01
2021 年 HINO 總代理和泰汽車推出「HINO一路相挺、一直都在」影片，藉由服務軟實力畫面展現，讓大眾更加理解 HINO 所提供的售後服務。HINO 同時透過數位媒體上「影片找彩蛋」的抽獎活動，增加與觀眾互動的機會。
零件國內一日兩配，保障零件供應充足本次 HINO 形象廣告以服務廠內外服務情境為主場，透過國內零件一日兩配，早上訂購下午到貨，保障零件的供應充足，減少顧客等候時間。此外，HINO 原廠認證技師皆須接受完整的原廠訓練課程並通過技術力檢定測驗，確保每一台愛車都經過最完整並專業的保修。同時，為了無暇回廠的顧客，HINO 提供到府保養的行動服務車。如顧客有需求遇到突發狀況時，HINO 的搶修車也於全台據點隨時待命。影片除了傳達 HINO 提供堅強的後援，也展現出 HINO 作為後盾與顧客勇往直前的精神。
行動服務車，提供企業客戶到府保養服務 相關活動訊息及服務據點電話、地址、服務時段，請至HINO官網www.hino.com.tw、HINO商用車 LINE@官方帳號(ID: @hino_tw)查詢。
配合影片上線，自 2021 年 1 月 11 日起至 2021 年 2 月 24 日止，於 HINO 官方臉書帳號舉辦「影片找彩蛋」活動，增添趣味感。活動期間，凡於官方臉書活動貼文下留言回覆貼文中問題之正確答案參加者、按讚本則貼文並 TAG 一位好友，即可參加抽獎。獎品將抽出 iPhone 12 一台（64G）、2,000 元百貨公司禮卷十位。活動辦法請參閱 HINO 官方網站活動頁面(https://reurl.cc/kV5vld)。