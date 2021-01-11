▲ 看影片抽 iPhone 12！HINO 形象廣告上映

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零件國內一日兩配，保障零件供應充足

行動服務車，提供企業客戶到府保養服務



配合影片上線，自 2021 年 1 月 11 日起至 2021 年 2 月 24 日止，於 HINO 官方臉書帳號舉辦「影片找彩蛋」活動，增添趣味感。活動期間，凡於官方臉書活動貼文下留言回覆貼文中問題之正確答案參加者、按讚本則貼文並 TAG 一位好友，即可參加抽獎。獎品將抽出 iPhone 12 一台（64G）、2,000 元百貨公司禮卷十位。活動辦法請參閱 HINO 官方網站活動頁面(https://reurl.cc/kV5vld)。