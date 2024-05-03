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捲款10億潛逃！起底貴婦奈奈公公曾是名醫　黃立雄驚人欠稅7000萬

▲貴婦奈奈男友爸黃立雄今（3）日抵達桃機後，由調查局人員上銬解送歸案。（圖／民眾提供）
▲貴婦奈奈男友爸黃立雄今（3）日抵達桃機後，由調查局人員上銬解送歸案。（圖／民眾提供）

記者張嘉哲/綜合報導

部落客「貴婦奈奈（蘇陳端）」和男友黃博健、公公黃立雄等人涉嫌吸金，在6年前一家人一起創立醫美診所，結果卻突然惡性倒閉，一家人捲款10億元潛逃至加拿大，然而日前黃立雄夫妻主動聯繫調查局，表明願意返台接受調查，引起各界注意。事實上，現年75歲的黃立雄，遭到國稅局查出積欠多年度的綜合所得稅及罰鍰，竟然欠款高達7130餘萬元，如果民眾檢舉黃立雄名下可供執行的財產，獎金最高有100萬元。

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黃立雄潛逃加拿大6年！遭國稅局查出是欠稅大戶

貴婦奈奈多年前靠著經營無名小站「貴婦奈奈的福態日記」走紅，常常在社群平台分享日常生活，與小6歲男友黃博健的愛情故事令人關注，後來他們與公公黃立雄成立杏立博全醫美診所，結果沒想到診所在2018年11月宣布倒閉，一家人捲款10億餘元潛逃出境，便全家人遭調查局發布通緝。

▲貴婦奈奈公公黃立雄曾經是婦產科名醫，經國稅局徹查之後發現，黃立雄欠稅高達7000多萬。（圖/調查局網站）
▲貴婦奈奈公公黃立雄曾經是婦產科名醫，經國稅局徹查之後發現，黃立雄欠稅高達7000多萬。（圖/調查局網站）
根據《聯合新聞網》報導，曾經是婦產科名醫的黃立雄，被國稅局查出，黃立雄在2014年、2015、2017、2018年綜合所得稅及罰鍰，欠款高達7130萬9322元，其中2018年的綜合所得稅高達3408萬元，另罰鍰3131萬元。

行政執行署士林分署指出，雖然黃立雄是「欠稅大戶」，但經清查黃立雄名下財產，在台資產不多，目前只徵起99萬5610元。士林分署今年初依「獎勵檢舉作業要點」規定發布獎勵檢舉公告中，提供黃立雄確實行蹤獎金3萬元，而民眾檢舉黃立雄名下可供執行的財產，獎金最高有100萬元。

▲貴婦奈奈男友爸黃立雄與太太林麗真今（3）晨5時抵達桃園機場，隨即被調查局人員上銬逮捕歸案。（圖／讀者提供）
▲貴婦奈奈男友爸黃立雄與太太林麗真今（3）日清晨5時抵達桃園機場，隨即被調查局人員上銬逮捕歸案。（圖／讀者提供）
黃立雄夫婦今晨抵台！上午已抵達台北調查局

調查局表示，通緝犯黃立雄夫妻2人，在調查局與加拿大執法單位合作之下，2日加國遣返回台，3日清晨5點抵達台灣機場後，派遣8名調查局人員警戒下解送歸案。並於今天早上6時50分抵達台被是調查處，將在確認身分後即分別解送北檢、士檢歸案。

🟡貴婦奈奈小檔案
📍年齡：49歲
📍職業：台灣部落客、作家、商人
📍爆紅契機：1998年與男友黃博健交往，姊弟戀愛情故事流傳於網路，2004年經營無名小站「貴婦奈奈的福態日記」獲得關注
📍爭議事件：2011年與男友黃博健成立「杏立博全醫美診所」，2018年11月30日，貴婦奈奈與黃博健失聯，多家廠商質疑是惡性倒閉並宣稱被捲走上億元。後來貴婦奈奈與黃博健、公公黃立雄列為詐欺罪被告，夫婦已在當天事發前出境前往舊金山。
2019年1月8日，臺灣臺北地方檢察署依涉犯詐欺罪對貴婦奈奈、黃博健、黃立雄三人發佈通緝，通緝時效長達25年，至2043年止，公公黃立雄與婆婆已經在2024年5月3日遣返回台接受調查。
📍著作：《Pink Lady戀愛去》、《我愛質男─貴婦奈奈的愛情進化論》、《77個人的秘密─關於XXX死也不能說》等。

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