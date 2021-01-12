貓貓擁有「戴美瞳」溫柔雙眼　網讚：像看到一片寧靜海洋

怎麼會有這麼美麗的雙眼呢？貓貓的眼睛像是一顆珠寶，裡頭色彩斑斕，像有個微型宇宙長在裡頭，讓人忍不住想一看再看。而Instagram＠snow_mink家的Mink，不僅眼中的色彩吸引人，本身透露出來的純白氣質，與牠海藍色的明亮雙眸相輔相成，讓牠宛若一隻從畫裡走出的仙女貓，不知不覺掉入牠的溫柔漩渦中。

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▲明亮至極的雙眸（圖／Instagram＠snow_mink）

× ▲明亮至極的雙眸（圖／Instagram＠snow_mink）

▲被這樣的眼神看著，誰能忍的住不給罐罐呢？（圖／Instagram＠snow_mink）

× ▲被這樣的眼神看著，誰能忍的住不給罐罐呢？（圖／Instagram＠snow_mink）

▲瞳孔變成細細的，反而更能細細品味牠眼中的藍（圖／Instagram＠snow_mink）

× ▲瞳孔變成細細的，反而更能細細品味牠眼中的藍（圖／Instagram＠snow_mink）

這隻漂亮的仙女貓Mink目前一歲多，是住在南韓的雪白孟加拉貓，平常個性與牠的外表並無二致，非常溫柔可人，主人去戳牠的爪爪，Mink只是輕輕地把手抽走，不會「咻！」的拍上一掌，是一隻兼具外表和溫和個性的極品貓！網友們也會這隻美麗的貓貓發出了讚嘆：「牠的一切都好溫柔啊～」、「看著牠都冷靜下來了！」、「如果Mink是人，一定是一位衣品很好的漂亮大姊姊！」、「被牠的眼神迷倒了～」。（編輯：李惠婷）