帥豹微美容，更顯霸氣─Jaguar小改款F-Type P300 R-Dynamic試駕

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其實認真說起來，小改款F-Type的改變幅度並沒有很大，主要是在外觀上重新微美容，並導入新的數位儀錶板，同時因應法規，在動力系統輸出上做調整，同時修正車系編成，而台灣這回僅引進四缸動力的P300 R-Dynamic與八缸動力的P450 R-Dynamic兩款車型。
在外觀改變上，最明顯的就是頭燈由原本的直立四角形改為了平置刀刃細長樣式，搭配J Blade LED日行燈，讓眼神變得更銳利，同時水箱護罩與前保桿兩側進氣口面積都有所加大，更顯霸氣，水箱護罩邊緣的鍍鉻飾框則是增加了下緣的F-TYPE字樣，其他部分，重新塑造了蚌殼式引擎蓋設計，修改上引擎蓋賽熱口樣式，另外前葉子鈑上的通風口飾蓋也加了捷豹圖騰，車尾部分則是換上新設計的LED尾燈與後保桿，與車頭相互呼應，至於P300 R-Dynamic與P450 R-Dynamic兩者在外觀上最明顯的差異就是，P300 R-Dynamic是採中置單出排氣尾管設計，P450 R-Dynamic則是採左右各二的四出排氣尾管，P300 R-Dynamic標準配置19吋胎圈組，P450 R-Dynamic則是配20吋胎圈組。
至於車內的改變部分，則是加入了12.3 吋高解析度的互動式數位儀錶板與更新了方向盤的樣式，其餘則大致維持原設計，而本次引進的雙車型皆配置固定式全景玻璃天窗，降低了跑車車高較低所帶了的室內壓迫感，至於兩個車型的主要差異是P450 R-Dynamic在座椅部分進一步升級為奢華的溫莎皮革高性能跑車座椅，增加些許的尊貴感。此外，在新科技上，同步導入的InControl Remote遠端控制系統，車主僅需利用智慧型手機下載Jaguar Remote 應用程式，便能即時掌控車輛狀態，並可與愛車進行遠端互動，實踐一機在手遠端遙控的便利生活，搭配垂直整合的 e-Call SOS緊急通報以及b-Call道路救援服務，能在遭遇緊急事件時即時通報專屬服務中心，取得最快速妥善的解決方案或相關資訊。
本次試駕的P300 R-Dynamic仍屬入門車型，動力系統採用Ingenium 2.0升四缸渦輪增壓引擎，可輸出300ps最大馬力與400Nm最大扭力，搭配Quickshift 8速手自排變速箱，0~100km/h起步加速成績為5.7秒，坦白說，依當前高性能車的水平來說，並不算特別出色，不過F-Type與當前許多跑車比較不同的是，當大家越來越追逐大馬力的同時，加上安全的考量，很多高性能車都必須得靠電子輔助系統來維持安全與穩定性，開起車來電子味越來越濃，少了些人駕馭車的直接連結，開起來很快、很穩，但總有層隔閡，但F-Type就還保有Jaguar、甚至可以說是英國車的一絲絲原始感，多了分野性，也許你會覺得它好像快速行駛時少了些沉穩，不過那也是駕馭跑車的原始樂趣，所以動力不需要大，好玩才是重點，而且舒適性也足，長途旅行開起來並不會那麼緊繃，若真要多點熱血感，標配的主動式跑車排氣系統，可以給你滿滿的聲浪效果，拉高轉速同樣可以讓開得很High。
其實話說回來，我們會發現市場中有一群人事業有成時，想買輛跑車圓個夢，拉風一下，卻未必真的那麼熱血、那麼想要大馬力，馬力太大對他們而言壓力也跟著加大，反而失去了那種純粹享受駕車的樂趣，所以，外型極美，動力、性能足而不猛的F-Type P300 R-Dynamic就是很好的選擇。
| Jaguar F-Type P300 R-Dynamic 規格表
| 長/寬/高(mm)
| 4422/1923/1311
| 軸距(mm)
| 2622
| 車重(kg)
| 1520
| 引擎型式
| L4 渦輪增壓汽油引擎
| 排氣量(c.c.)
| 1997
| 最大馬力(ps/rpm)
| 300/5500
| 最大扭力(Nm/rpm)
| 400/4500
| 變速系統
| 8速手自排
| 傳動型式
| 後輪驅動
| 前懸吊
| 雙A臂
| 後懸吊
| 雙A臂
| 輪胎尺寸
| 前：245/40R19；後：275/35R19
| 0~100km/h加速〈秒〉
| 5.7
| 極速〈km/h〉
| 250〈電子限速〉
| 售價
| 366萬元