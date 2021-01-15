模仿林青霞「自體空中旋轉」！陳妍希展現Free Style喜感
記者翁新涵/綜合報導
2021-01-15 16:33:36｜2021-01-15 16:55:43
電影《跟你老婆去旅行》找來陳妍希、張書豪、鳳小岳一起演出，碰撞出相當不一樣的火花。3人在片中，橫跨大學時代到婚後多年，鳳小岳和張書豪原是大學死黨，一次在校園表演中，看到女神陳妍希都被電到，兩人還為了接近陳妍希加入吉他社，其間，陳妍希更展現少見的喜感，令人刮目相看。
雖然陳妍希在片中的喜劇演出有點少，但她依舊很配合的演出了林孝謙導演要她做的「火影跑」（把手背在身後快速地奔跑），自己還笑得樂不可支！陳妍希甚至也模仿「東方不敗」林青霞的自體空中旋轉，讓她忍不住說：「真的是太好笑了，有看過一位女演員在演戲，兩位男演員很開心地蹲坐在前面看我演嗎？我容易嘛我？」從未與鳳小岳合作過的陳妍希，也非常驚豔他的表演方式，陳妍希說：「他是一個在台灣很獨樹一幟表演風格的演員，所以他常常會丟來意外的內容，也會碰撞出意外的驚喜。」而對於小岳的獨特魅力，陳妍希則笑著表示：「就是他很會撩，而且男女都撩，連路人都可以莫名其妙被他吸引過去聊天，天生的放電功力很強！」至於在片中，跟陳妍希飾演大學情侶之後結婚的張書豪，原本兩人也超不熟，但是從戲裡結緣之後變得無話不談，最後在銀幕上自然呈現真正情侶般的打鬧。不過也因為越來越熟，讓陳妍希不免小抱怨了一下張書豪：「一開始他還有點尊敬我，可能我比他出道稍稍早了一點，沒想到後來竟然對我超沒大沒小的！」