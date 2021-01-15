模仿林青霞「自體空中旋轉」！陳妍希展現Free Style喜感

電影《跟你老婆去旅行》找來陳妍希、張書豪、鳳小岳一起演出，碰撞出相當不一樣的火花。3人在片中，橫跨大學時代到婚後多年，鳳小岳和張書豪原是大學死黨，一次在校園表演中，看到女神陳妍希都被電到，兩人還為了接近陳妍希加入吉他社，其間，陳妍希更展現少見的喜感，令人刮目相看。

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雖然陳妍希在片中的喜劇演出有點少，但她依舊很配合的演出了林孝謙導演要她做的「火影跑」（把手背在身後快速地奔跑），自己還笑得樂不可支！陳妍希甚至也模仿「東方不敗」林青霞的自體空中旋轉，

▲陳妍希驚訝鳳小岳（中）的特殊表演風格。（圖／傳影互動）

從未與鳳小岳合作過的陳妍希，也非常驚豔他的

▲張書豪（右）跟陳妍希（中）飾演大學情侶，之後結婚。（圖／傳影互動）

至於在片中，跟陳妍希飾演大學情侶之後結婚的張書豪，