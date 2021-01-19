▲ 2020 年保時捷 Taycan 交車破兩萬，911 台灣能見度飆升

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保時捷首款純電跑車 Taycan 全球交車數突破 20,000 輛

儘管 2020 年德國工廠停產六週對去年春季產能提升及眾多市場發表計畫造成相當程度的影響，保時捷 Taycan 在 2020 年全球交車數量仍高達 20,015 輛。全球車主對 Cayenne 的支持和喜愛，亦引領 Cayenne 全年交車成長至 92,860 輛，與前一年相比增長 1%。保時捷雙門跑車系列同樣受到層峰車主青睞，718 中置引擎跑車全年交車數達 21,784 輛，全車系成長幅度最大，高達 6%；經典而具代表性的保時捷 911 車款，也在 2020 年成功交車 34,328 輛。





台灣與亞太市場持續增長





綜觀全球市場，保時捷在亞太、非洲與中東地區持續穩健發展，2020 年交車總數成長 4%，達 121,641 輛；歐洲及美國市場在飽受疫情打擊之際仍表現強健，歐洲市場交車數共 80,892 輛，美國則為 69,629 輛。2020 年保時捷台灣總交車數共 3,868 輛，與 2019 年相比成長了近 4%，車主對於保時捷經典車型如 911 和 718 的支持度仍然熱度不減，尤其是 911 車型，去年銷售達到近 25% 的顯著成長，持續領先雙門跑車級距市場；台灣銷售量最高的保時捷車款則為 Cayenne 和 Macan。



