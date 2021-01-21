小中高新課綱強調生活素養　培養自主學習能力是關鍵

新課綱自108年9月上路以來，已實行將近一年半的時間，許多同學、家長除了發現課本編排不同過往之外，一定也發現學校段考，甚至是108年、109年尚在舊課綱範疇內的國中教育會考，各科考題內容超過50%皆具生活化、跨領域、且題目敘述的字數、圖表題越來越多的現象。

我是廣告 請繼續往下閱讀

根據翰林出版教育集團108新課綱補教代表在新課綱說明會中發現，多數家長至今仍然無法清楚了解新課綱及素養的意涵，更遑論能提供孩子實質的學業建議，而面臨新式素養題型的學生，每一場考試都是一場挑戰，更是家長的一大難題。

有鑑於此，翰林出版旗下熟知新課綱趨勢的翰林雲端學院，認為家長不僅需要了解新課綱的理念，更需要實質了解未來各種能力評量的出題方法，藉此給予孩子更有效的幫助。在直播活動「 新課綱不可不知的出題趨勢」中提到，因為二十一世紀的資訊快速發展， 吸收知識的方式勢必無法承襲過往的學習模式，如何培養孩子的主動學習能力，將所學知識實際運用在生活中才是關鍵。未來的考試將逐漸減少記憶式考題，轉而著重「 情境化 」、「 跨領域 」、「 整合運用能力 」的素養導向評量，藉此培養孩子的統整、理解、應用的基本能力。





然而，臺灣十二年國教的主要升學方法仍是以會考為主，在直播中翰林e家教課程規劃師，以實際購買口罩的時事例題破解大部分家長對會考題目的迷思：認為只要多閱讀就能有效攻破多文字的素養題。實際上，現在的閱讀題已不同過往單純考閱讀後選出答案，而是需要透過學生判斷分析的能力、找出關鍵才能破題。因此孩子的思辨能力是非常需要經過平時的練習而養成的，家長可以透過日常生活中的觀察，結合課本知識和孩子互動簡單素養題型，漸漸的也能養出孩子良好的自主學習能力。



▲透過日常生活中的觀察，結合課本知識和孩子互動簡單素養題型，漸漸的也能養出孩子良好的自主學習能力。（圖／資料照片）

翰林e家教課程規劃師也分享了e家教訓練同學學習能力的方式，透過量身定制的個人化課程安排，搭配老師的叮嚀與督促、1對1的家教互動引導，已成功提升了84%學員自主學習能力及成績。同時也提到其實在培養自學能力的過程中，家長可扮演督促者的角色，協助老師關心孩子實際的學習狀況，並為孩子制定合理的短、中、長期學習目標，和家教一起培養出具備自主學習能力的孩子。



▲e家教自主學習能力培養步驟（圖／資料照片）

新課綱首屆會考考生，將於今年暑假升上國三，對家長與孩子勢必是極大的挑戰。翰林雲端學院也在這場直播中釋出小六、國一、國二各科限額25名的「 免費能力檢測及真人分析 」，希望幫助家長與孩子在寒假期間能事先準備、補弱加強，相信面對未來的考試都能更得心應手。







前往「新課綱不可不知的考題趨勢」活動影片，索取限量免費能力檢測及真人分析：http://bit.ly/2N9IJXn