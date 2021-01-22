房市／購屋小百科　契約審閱期內　可無條件反悔

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郎美囡進一步說明，法規上，沒有付訂金時契約書就可以拿回家詳讀，但實務上來說，買方通常會在付訂金買預售屋後才拿到契約書，無論如何，審閱期內應仔細查閱內容，包括稅費金額、各期間付款的比例、違約如何處理、建商交屋時應給予哪些品牌建材與用料等，也建議和內政部提供的定型化契約互相比對，確保權利沒有受損。只要在審閱期內，買方針對想變更的部分，可和建商洽談，如談不攏或其他因素，可以無條件反悔並無息退回訂金。
相較於預售屋的契約審閱期，郎美囡認為，中古屋有不動產說明書記載屋況，包括是否屬事故屋、瑕疵擔保內容等，買方購屋前更應詳讀。實際看屋並確認不動產說明書內容後，如確定要購屋，再透過斡旋制度與賣方議價；過了斡旋期間但價格談不攏，可無條件拿回斡旋金，反之，斡旋金轉為訂金，象徵可進入簽約流程。
信義房屋官網進一步提醒，為避免產生糾紛，內政部公告定型化契約應記載及不得記載事項，成屋買賣契約書中，就不得約定買賣雙方於交屋後，賣方排除瑕疵擔保責任，亦不得約定拋棄審閱期間、不得約定廣告僅供參考等，建議應該詳讀並比對契約內容。一旦簽約前審閱不動產買賣契約書、履保委任書內容並簽名，才表示契約有法律效力，接著才會進行代書於契約書交款紀錄欄簽收簽約款、各期價金以現金或票據給付入履保銀行指定專戶、確定貸款細節等流程。