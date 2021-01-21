Pirelli Diablo Supercorsa V2 開啟閃電新時代
2GameSome - 有車賞
2021-01-21 17:55:01
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它是一條可在公路上使用而同時兼具賽道性能的輪胎。賦予胎紋獨特性格的「閃電」元素，於 2012 年伴隨第 2 代的 Diablo™ Supercorsa（V2）問世，除了具備重要的美學機能，還肩負著重要的技術任務。
標誌性的設計，是倍耐力義大利風格的極致代表，強化產品造型同時提升機能，並擁有多項專利保護。閃電胎紋由長而窄的縱向溝紋組成，由胎面中央向兩側胎肩延伸，藉以優化惡劣天候下的排水能力。閃電中央的轉折處，則有助於提升暖胎速度。
此項設計在 2018 年隨著 Dicati Panigale V4 一同問世的第 3 代現行產品 Diablo™ Supercorsa（V3）上更加精進，具備了更窄的溝紋，以確保更高的循跡性以及對應側向推力的支撐性。儘管持續演進，Diablo™ Supercorsa 所呈現的閃電胎紋對於全球所有騎士而言，無論是在賽道競技或是公路馳騁，依然是倍耐力超高性能輪胎的典範。
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