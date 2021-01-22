▲ 車市需求旺 桃園市長參訪國瑞汽車替勞工朋友加油

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桃園市鄭文燦市長為了替不停趕工，默默辛苦努力打拼的勞工朋友們加油打氣，於 1 月 19 日參訪國產車龍頭大廠-國瑞汽車中壢工廠，也就是國內熱銷車款 Altis 及 Corolla Cross 的生產基地。當日由國瑞汽車林永裕總經理、簡文基副總經理及伍哲輝工廠長親自帶領鄭市長及桃園市府團隊，前往中壢裝配工程及品管檢查工程生產線上，同時看看國瑞員工們如何發揮巧思，運用「TPS豐田式生產管理方式」，結合「KARAKURI無動力清潔生產方式」、「AI人工智慧」、「IoT 物聯網」、「機器人」及「大數據統計分析」等智慧技術元素，進行全方位的生產設備優化與改善，打造出能因應台灣市場少量多樣化需求的高效能彈性混線生產線，不但大幅提升了生產效率、降低不良率，也縮短交車時間。
桃園市為台灣汽車工業的重鎮聚落，汽車及其零件製造業生產總額高達兩千多億元，國瑞汽車自成立以來的 36 年期間，積極在台投資，從日本母廠引進新設備、新技術，落實在地製造、深耕台灣，致力提升零組件及設備/模治具的國產化率，並在台設立研發中心及生產技術中心，與台灣廠商合作研發自主開發車，提供符合國內消費者需求的商品，提升國產車的市占率，並外銷至海外，為台灣經濟及產業發展持續做出貢獻。