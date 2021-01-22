學測首日考科分析一次看！國、英有感偏難　考生苦哈哈

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英文補教老師漢挺說明，以閱讀測驗來看，文章重點在於飲食、文化、科技進行結合，符合新課綱精神，但此次的艱難單字偏多，「同學們看到一些少見的字，引號內的字他們就擔心了」，還是不忘要藉由上下文推斷文意，而英文補教老師Gary則說，今年level5、6的單字飆升，閱測有5篇來自新聞，從BBC、ABC、衛報都有相關文章入題，「單字像極了指考，學生可能寫起來可能有挫折感。」
而英文補教老師Fran補充，今年的考題很明顯的是非常需要不同層次的邏輯推理和分析能例，前標和均標的學生就會明顯區隔，如果只靠背單字和記文法會相當吃虧，就算是考文法，也有混合時態在其中，文意和正確分析就會是決勝因素，可知大考中心老師想要看到學生真正的活用而且掌握句意，不是由技巧解題，而是需要英文實力。
國文選擇注重翻案判斷！連教師解題也多花20分鐘
建國中學國文教師陳怡樺分析，今年的國文選擇考題比去年更難，許多答案與平常的此詞理解不同，考題很大的特色是翻案性非常強，學生沒有辦法用太多的先備知識解題，「像是『郊寒白俗』，寫的是王若虛對於這4個字提出不一樣的看法，還有僧推月下門還是僧敲月下門，一般認為敲比較好，但題幹內朱光潛說推比較好，你沒有辦法靠背的來解題。」
陳怡樺進一步指出，國文選擇今年的的難度和去年相較更難，原因不在於文白比，今年的白話文甚至偏多，難的原因是因為文學性較強，真的在考閱讀、理解最後思考，是多層次解題的過程，直觀性的答案非常的少，必須要經過分析判斷才選得出正確答案，某些選項的設計也比較精細，需要反覆的思考，才能推敲，自己今年的作答時間也比去年長，多花了15到20分鐘，需要閱讀素養的長期培養，不過取材豐富，圖表、文字、對讀，該有的都有，從107學年度開始出題大方向就沒有改變。
公民偏難、史地偏易 籲考生重視觀念非記憶
公民補教老師張雪雲指出，今年公民科題目素養題數量不如預期，但是難度以增強，三科合組的題目很多，尤其是公民加地理、歷史加地理等等，還有三科合考的題組題也是大宗，總共有28題，符合近年的命題趨勢，但是公民有美中不足的是缺圖表，既然將來是素養為主，照理來說應該入題多一些，不過題幹上判讀比較困難，第3、10、17、46、68的題目較有爭議，整體來說題目出的不錯，但還是屬於「傳統型」題型，為中間偏難，「老師在作答都有一點卡住的味道。」
歷史補教老師曾泰輯說明，今年歷史考科分為台灣史6題、中國史9題、世界史9題，分佈依然平均，而僅需一個觀念就能解答的基本題和去年一樣是12題，今年較有特色的題目是20題，用地理敘述考歷史觀念，另外還有考與古代現代結合的文物出土，而軍事戰爭和去年相比較多，今年也有1題伊斯蘭相關議題，橫跨歐亞非的考題則是考波斯帝國，另外也有以歷史的敘述來考地理，也是一大亮點，符合素養導向精神，難度算是適中也較無爭議。
地理補教老師李威立表示，今年的題目難度不高，但長敘述的題目要從題幹中找答案，看起來簡單的背後可能暗藏陷阱，比較難的理論，如氣候雨量圖、農牧業、今年都沒出現，符合課綱，學生最困擾的投影法和土壤也都沒有考，比較有爭議的為第40題，用澳洲氣候圖考滯留井所在地，要用氣候圖搭配地形圖，傳統來說是考農牧帶，需要多一些判斷，第47題考愛滋病相關，疾病應該是屬於指考範圍，有超過一點點，不過不影響學生，55、56與史地結合，年代、地形的結合考題，考驗考生的整合能力，57題難度很高，同樣結合史地，59題是唯一一題的農牧業，內容是新課綱特別強調的重點，看得出來有為未來的課綱鋪路。
整體來說張雪雲認為，今年的社會科史地偏易、公民偏難，公民比較特別的是考親密行為、跨科整合題，今年的素養題型公民很少，判斷很多，同時考生應該重視觀念而非記憶，著重於題幹上的判斷理解，雖然有幾題有爭議的題目不過整體偏易，選舉、疫情相關的題目都沒有出現，算是相當傳統的題目，「也比較讓人不驚艷」，從一綱一本到現在的素養課綱，老師在教課是個挑戰，要應用到生活上而不是教知識。