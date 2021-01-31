2022投入台北市議員選戰？學姊黃瀞瑩：表現好才會被看到
記者丁上程/台北報導
2021-01-31 15:20:34
台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩，今天（31日）上午出席民眾黨發言人陳宥丞舉辦的揮毫發春聯活動。由於前一天立委邱臣遠辦公室主任陳思宇接受媒體訪問時，透露會投入2022年士林北投區市議員選戰，外界也很好奇同屬該區的黃瀞瑩，也時常成為被點名加入選戰選之一，現階段是否會改變意向？對於參選與否黃瀞瑩並未表態，僅表示「表現好才會被看到」。
過去曾擔任北市府副發言人、觀傳局長的陳思宇，從民眾黨入主立法院後，一直都在立委邱臣遠辦公室擔任主任一職，也被外界直指是在為了未來選戰磨練熱身，而陳思宇30日在接受媒體訪問時，被問到是否有意投入2022年選戰？陳思宇表示，士林北投是她從小長大的地方，「那我不管工作或者是說其他的狀況之下，其實也都沒有離開過士林北投。」陳思宇說，「所以我想投入士林北投選舉，大概是有百分之百的意願」。而面對相同選區的陳思宇表態有意投入選戰，黃瀞瑩在接受媒體訪問時，則表示現階段首要的重點在於「大家都可以把這個年過好」。而針對選舉議題，黃瀞瑩則以棒球比賽為例，「棒球比賽裡面攻擊方跟防守方，在比賽階段總是會互相你來我往，無論攻擊方怎麼進攻，防守方都是盡力把所有的球都守下來。」黃瀞瑩說，「每一個人都要扮演好自己的角色，在自己的職務上表現到最好，才能夠被別人所看到。」黃瀞瑩強調，就跟球賽一樣，「表現好才能夠被每一個人所看到」。