重視環境永續 石門女青農高曉涵推廣有機農業
記者陳志仁/新北報導
2021-02-14 12:00:00
新北市石門區是台灣最北端的行政區，周邊有富貴角與白沙灣等著名景點，在這北海岸浪漫的風景區附近，有不少返鄉青農默默地堅持自己的理想；新北青農高曉涵三年前回到石門家鄉，與父親以有機的方式一起經營「利鑫農場」。
新北市政府農業局指出，大學主修國際貿易系的高曉涵(79年次)，畢業後在台北從事服務業，工作期間常返鄉探望家人，並聽聞父親倡導有機栽種與食安理念，使她在心中種下嚮往的種子，加深返鄉務農的決心；106年辭退原有工作回到石門老家與父親一起以有機方式照護菜園，同時擔任新北青農聯誼會文書組組長，積極協助新北青農發展。「利鑫農場」取得有機認證已滿6年，目前擁有7座溫室、1間育苗室與戶外農田，農場主要栽種季節有機蔬菜，近年更嘗試製作苦瓜乾、橘片與洛神花乾等手工加工品，開創市場新通；高曉涵更與鄰近國中、小辦理食農教育課程，宣導有機理念，讓學生們瞭解食安重要性，農場也提供有機蔬菜給石門、金山等地的4間國中小與幼兒園，作為營養午餐食材。高曉涵認為，種植有機蔬菜沒有捷徑，只有經驗累積、細心照顧與堅持理念，用心去感受環境與土壤，才能找到合適的栽培方法，目前仍向父親學習中；平時除田間工作外，也積極開發農產加工品並經營社群行銷，將優質農產與栽培理念向大眾推廣，未來更希望能在石門當地開設餐廳，推廣有機農業及食農教育，讓更多人重視環境永續及食品安全的議題。