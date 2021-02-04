新壽金融友善服務專區　取得無障礙標章雙A認證

公平待客再升級，新光人壽期望每位客戶取得平等金融服務，從推出手語服務、配置老花眼鏡、放大鏡與輪椅等輔具設施的「無障礙空間」到「無障礙網路空間」，進一步致力於官方網站設置之「金融友善服務專區」，更是「一次通過」相關檢測，取得國家通訊傳播委員會「無障礙標章AA認證」，突顯新光人壽堅實的數位實力。

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因應低接觸的服務模式，新光人壽取得網路會員逆勢年成長率142%、線上自主交易量年成長率137%的成效。除了數位服務量快速成長，新光人壽官方網站「金融友善服務專區」(easy-access.skl.com.tw)也提供友善之數位環境，針對身心障礙者、高齡族群、硬體限制或網速很慢使用者的需求，並遵循無障礙網頁規範，建置「無障礙網路空間」，透過圖片增列文字說明、全站導盲磚(隱藏式)設計、網頁瀏覽使用鍵盤操作以及放大介面點擊鈕等細微設計，提升使用者介面的友善性，一次到位規畫出雙A等級的服務專區，做到數位服務更有溫度。

為落實消費者保護及推動公平待客理念，新光金控董事長許澎在今年全國經理會議上致詞時也特別強調，新光金控及其子公司務必要落實「公平待客」，提升客戶服務。對此，新光人壽將秉持以客為尊的精神，以法令遵循為基準，精進公平待客原則於各層面。在業務員品質提升方面，於2020年打造「Agent小新」業務員客服平台，協助業務員即時解決業務難題；此外，於今年推出獲得經濟部智慧財產局新型專利肯定的「業務員防詐欺風險控管模型」，以AI技術詳細分析，防範保險業務員挪用侵占保戶款項，確保保戶之權益。在客戶服務方面，設有行政部與服務中心、LIFE Lab.人生設計所及通訊處共261實體通路遍佈全台，也設置電話0800、智能客服「小新」、App及Line官方帳號，提供業界最多元的服務管道，展現新光無所不在的隨時服務。

未來新壽將持續追求全通路的友善保險體驗，除了金融友善服務專區提供網路資訊接受不便者公平服務，後續也規劃與金融研訓院合作導入「金融友善指數」，建立保護消費者企業文化，聚焦公平待客的核心價值，回應客戶需求的本質，落實普惠金融，創造永續經營發展。