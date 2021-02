金球獎入圍公布 ！《黑豹》查德威克鮑斯曼遺作爭影帝

2020因疫情影響,引發各地人心惶惶,大家從相約三五好友到戲院看戲,改由在家愜意地追劇,多部影集也隨之爆紅。

2021年第78屆金球獎

入圍名單

於台灣時間昨

(3)日公布,其中去年因癌症離世的《黑豹》男主角查德威克鮑斯曼將薇拉戴維絲以新片《藍調天后》分別入圍戲劇類男、女主角獎項。

金球獎

入圍名單:

電影類

戲劇類最佳影片

《父親》

《曼克》

《游牧人生》

《花漾女子》

《芝加哥七人案:驚世審判》

音樂及喜劇類最佳影片

《芭樂特電影續集》

《漢密爾頓》

《幸福剛剛好》

《棕櫚泉不思議》

《畢業舞會》

戲劇類最佳男主角

《靜寂的鼓手》里茲阿邁德

《藍調天后》查德威克鮑斯曼

《父親》安東尼霍普金斯

《曼克》蓋瑞歐德曼

《失控的審判》塔哈拉辛

戲劇類最佳女主角

《藍調天后》薇拉戴維絲

《The United States vs. Billie Holiday》安德拉戴

《女人碎片》凡妮莎寇比

《游牧人生》法蘭西絲麥多曼

《花漾女子》凱莉墨里根

最佳導演

《花漾女子》艾美爾拉德芬內爾

《曼克》大衛芬奇

《One Night in Miami》蕾吉娜金恩

《芝加哥七人案:驚世審判》艾倫索金

《游牧人生》趙婷

最佳劇本

《父親》

《芝加哥七人案:驚世審判》

《曼克》

《游牧人生》

《花漾女子》

最佳男配角

《芝加哥七人案:驚世審判》薩夏拜倫柯恩

《Judas and the Black Messiah》丹尼爾卡盧亞

《細物警探》傑瑞德雷托

《人生觸礁時》比爾莫瑞

《One Night in Miami》小萊斯利奧多姆

最佳女配角

《絕望者之歌》葛倫克蘿絲

《父親》奧莉薇雅柯爾曼

《失控的審判》茱蒂佛斯特

《曼克》亞曼達塞佛瑞

《讀報人》海倫娜澤格爾

音樂及喜劇類最佳男主角

《芭樂特電影續集》薩夏拜倫柯恩

《畢業舞會》詹姆斯柯登

《漢密爾頓》林曼努爾米蘭達

《狄更斯之塊肉餘生記》戴夫帕托

《棕櫚泉不思議》安迪山伯格

音樂及喜劇類最佳女主角

《芭樂特電影續集》瑪莉亞巴卡洛娃

《幸福剛剛好》凱特哈德森

《French Exit》蜜雪兒菲佛

《詐欺女王》羅莎蒙派克

《艾瑪》安雅泰勒喬伊

最佳原創配樂

《永夜漂流》Alexandre Desplat

《天能》Ludwig Göransson

《讀報人》James Newton Howard

《曼克》Trent Reznor & Atticus Ross

《靈魂急轉彎》Trent Reznor & Atticus Ross and Jon Batiste

最佳原創歌曲

《Judas and the Black Messiah》Fight for You

《芝加哥七人案:驚世審判》Hear My Voice

《The Life Ahead》Is Si (Seen)

《One Night in Miami》Speak Now

《The United States vs. Billie Holiday》Tigress & Tweed

最佳動畫片

《古魯家族:新石代》

《1/2的魔法》

《飛奔去月球》

《靈魂急轉彎》

《狼行者》

最佳外語片

《醉好的時光》

《La Llorona》

《來日同行》

《夢想之地》

《媽咪心風暴》

電視類

劇情類最佳影集

《王冠》

《逃出絕命村》

《曼達洛人》

《黑錢勝地》

《拉契特:黯衣天使》

音樂及喜劇類最佳影集

《艾蜜莉在巴黎》

《謎飛空姐》

《凱薩琳大帝》

《富家窮路》

《泰德拉索:錯棚教練趣事多》

《正常人》

《后翼棄兵》

《小斧頭》

《還原人生》

《出走布魯克林》

劇情類最佳男主角

《黑錢勝地》傑森貝特曼

《王冠》喬許歐康納

《絕命律師》巴布奧登科克

《Hunters》艾爾帕西諾

《新梅森探案》馬修瑞斯

劇情類最佳女主角

《王冠》奧莉薇雅柯爾曼

《追殺夏娃》茱蒂康默

《王冠》艾瑪科林

《黑錢勝地》蘿拉琳妮

《拉契特:黯衣天使》莎拉保羅森

最佳男配角

《小斧頭》約翰波耶加

《The Comey Rule》布蘭頓葛利森

《富家窮路》丹李維

《好萊塢》吉姆帕森斯

《還原人生》唐納蘇德蘭

最佳女配角

《王冠》吉蓮安德森

《王冠》海倫娜寶漢卡特

《黑錢勝地》茱莉亞加德納

《富家窮路》安妮墨菲

《拉契特:黯衣天使》辛西亞尼克森

音樂及喜劇類最佳男主角

《Black Monday》唐奇鐸

《The Great》尼可拉斯霍特

《富家窮路》尤金列維

《Ted Lasso》傑森蘇戴西斯

《拉米的瘋狂美國夢》拉米尤瑟夫

音樂及喜劇類最佳女主角

《艾蜜莉在巴黎》莉莉柯林斯

《The Flight Attendant》凱莉庫柯

《The Great》艾兒芬妮

《柔伊的讀心歌單》珍莉薇

《富家窮路》凱薩琳奧哈拉

最佳有限劇集及電視電影男主角

《Your Honor》布萊恩克萊斯頓

《The Comey Rule》傑夫丹尼爾

《還原人生》休葛蘭

《The Good Lord Bird》伊森霍克

《他是我兄弟》馬克魯法洛

最佳有限劇集及電視電影女主角

《Mrs. America》凱特布蘭琪

《正常人》黛西愛德嘉瓊斯

《出走布魯克林》希拉哈絲

《還原人生》妮可基嫚

《后翼棄兵》安雅泰勒喬伊

▲ 查德威克鮑斯曼去年因癌症離世 。(圖/《黑豹》劇照)