蘇聯50年引爆456枚核武　百萬人被當實驗品出現嚴重畸形

據英國《太陽報》報導，1949年至1998年間，蘇聯在塞米伊（Semipalatinsk）基地試爆456枚核武，部分試驗在地底下進行，但不少直接在地表引爆，然而距離軍事基地不到90英里的地方就是有大量人口居住的村落，這些居民就像是天竺鼠一樣被當成實驗品。根據聯合國報告，更殘忍的是蘇聯紅軍（The Red Army）甚至要求村民們在核爆時外出，測驗核子武器對人體產生的影響。核試爆當下在附近的人們很快就因為輻射而死亡，但當地的自殺率、罕見癌症以及畸形兒比例比任何地方都高。其中一個例子是名為貝里克（Berik）的村民，他出生時具有正常視力，但數年暴露在輻射風塵中，導致他的面部出現畸形、失去視力。哈薩克官方估計，40年間該地區大約有100萬人口，塞米伊是世界上唯一還有人口居住的核試爆地區。據信即使經過數十年，當地的核輻射值仍然高於安全範圍。當地的反核武運動人士維賽洛夫（Dmitriy Vesselov）表示，核試爆開始，第二第三代的孩子們都出現了明顯突變。而且1950年代當地的孤兒院，也因為孩童出現身體突變、疾病而棄兒數量大增。然而這些人也無法確定哪裡有核輻射，只好在出售家畜前將動物放牧至不安全的地區。而當地的礦工們被鼓勵多喝點伏特加（Vodka）以抵抗致命的核輻射，在毫無科學根據的情況下。蘇聯解體至今30年過去，輻射塵埃的影響仍像陰影籠罩著塞米伊小鎮。醫學人類學專家斯托科夫斯基（Magdalena Stawkowski）表示，塞米伊周遭所有活著的事物都受到輻射線的殘害，居住的較遠的人們也吃下了含有輻射汙染的肉類。當季節性的火災燒過曾經的核爆試場，輻射塵重新在空氣中懸浮，隨著風到了沒有人知道的遠方。斯托科夫斯基特別指出，塞米伊所開採的礦石賣至世界各地，沒有人說得準這些產品到底有沒有輻射線。