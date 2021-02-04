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蘇聯50年引爆456枚核武　百萬人被當實驗品出現嚴重畸形

國際中心林孝萱/綜合報導

2021-02-04 16:45:49

▲（圖／翻攝自網路）
▲受到核試爆輻射塵、風的影響，塞米伊（Semipalatinsk）地區的居民大多都有不同程度的畸形、癌症。（圖／翻攝自網路）
哈薩克東北部的塞米伊（Semipalatinsk）過去鄰近蘇聯的核彈試爆基地，過去456枚核子武器在基地被引爆，至今仍飽受核輻射、放射性塵埃的殘害，在社區內的自殺率比其他地方要更高，且許多人患上罕見癌症。
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據英國《太陽報》報導，1949年至1998年間，蘇聯在塞米伊（Semipalatinsk）基地試爆456枚核武，部分試驗在地底下進行，但不少直接在地表引爆，然而距離軍事基地不到90英里的地方就是有大量人口居住的村落，這些居民就像是天竺鼠一樣被當成實驗品。
根據聯合國報告，更殘忍的是蘇聯紅軍（The Red Army）甚至要求村民們在核爆時外出，測驗核子武器對人體產生的影響。核試爆當下在附近的人們很快就因為輻射而死亡，但當地的自殺率、罕見癌症以及畸形兒比例比任何地方都高。其中一個例子是名為貝里克（Berik）的村民，他出生時具有正常視力，但數年暴露在輻射風塵中，導致他的面部出現畸形、失去視力。
▲照片中可見核試爆時路上仍有行人。（圖／翻攝自網路）
▲照片中可見核試爆時路上仍有行人。（圖／翻攝自網路）
哈薩克官方估計，40年間該地區大約有100萬人口，塞米伊是世界上唯一還有人口居住的核試爆地區。據信即使經過數十年，當地的核輻射值仍然高於安全範圍。
當地的反核武運動人士維賽洛夫（Dmitriy Vesselov）表示，核試爆開始，第二第三代的孩子們都出現了明顯突變。而且1950年代當地的孤兒院，也因為孩童出現身體突變、疾病而棄兒數量大增。
然而這些人也無法確定哪裡有核輻射，只好在出售家畜前將動物放牧至不安全的地區。而當地的礦工們被鼓勵多喝點伏特加（Vodka）以抵抗致命的核輻射，在毫無科學根據的情況下。
▲科學團隊人員在當地進行勘測。（圖／美聯社／達志影像）
▲科學團隊人員在當地進行勘測。（圖／美聯社／達志影像）
蘇聯解體至今30年過去，輻射塵埃的影響仍像陰影籠罩著塞米伊小鎮。醫學人類學專家斯托科夫斯基（Magdalena Stawkowski）表示，塞米伊周遭所有活著的事物都受到輻射線的殘害，居住的較遠的人們也吃下了含有輻射汙染的肉類。
當季節性的火災燒過曾經的核爆試場，輻射塵重新在空氣中懸浮，隨著風到了沒有人知道的遠方。斯托科夫斯基特別指出，塞米伊所開採的礦石賣至世界各地，沒有人說得準這些產品到底有沒有輻射線。
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