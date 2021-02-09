▲ Audi e-tron 首批車主齊聚府城台南 巡禮「純電生活圈」

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四環電旅 Audi e-tron 首批車主聚會日前於府城台南熱情現身，現場集結十餘輛 Audi e-tron 一同齊聚歡。台灣奧迪近年來積極攜手國內多家充電營運合作夥伴，矢志實現「純電生活圈」，密切合作打造電動車友善環境，且循序漸進、持續擴展相關設備與軟、硬體服務網絡，並邀請 Audi e-tron 首批車主一同分享、見證「純電生活圈」的使用體驗與高度便利性。現場同步規劃參訪 Audi 極速充電站合作夥伴- 飛宏科技公司，以深入淺出的介紹，詳細為車主們說明充電相關設備與規格的規劃與佈建。此外，也一同見證 Audi 充電合作夥伴 EV OASIS 嶄新於台南樹谷科技園區設置的全新充電據點。該全新落成的充電據點，臨近台南交流道，為所有電動車主提供 AC 交流充電設備，以及功率達 120 kW 的 DC 高效充電服務。
目前全台約有超過 1000 座的公共充電站，包含高速公路、飯店、觀光景點、商業場所等也都陸續佈建充電樁，台灣奧迪將持續引進更多純電車款，並攜手各合作夥伴打造電動車友善環境，推行「純電生活圈」方案，讓電動車的生態更加完善，進一步型塑台灣智慧科技城市的願景。隨著充電設備的普及與「純電生活圈」的實現，「停車即充電」不再遙不可及，電動車全面發展已是現在進行式。