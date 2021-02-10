磊山保經推新10年計畫 設百個據點、3千名國際證照顧問
記者顏真真/台北報導
2021-02-10 08:43:22
磊山保經於今（2021）年成立邁入第11年，業務總經理林世德宣布啟動「新十年計畫」，包括支持30個地方創生計畫、培育3000名擁有國際證照的顧問、設立100個營業據點、每月完成100億元保額，更訂下4大執行策略向目標邁進。
磊山保經在2015年制定「30、3000、百點、百億」10年計畫目標，分別是帶狀支持30個公益團體、招募3000位業務夥伴、培育100位團隊長、每年完成100億元保額，至今幾乎已全數達成，尤其在2020年，磊山持續專注在長年期保障型保險商品，總業績較2019年逆勢成長21.7%，新增8.1萬件保單，也完成611億元保額，幫助客戶家庭建立完整的保險防護網，同時重視保障額度的規畫。林世德表示，磊山人力成長15%，且順利打造2組百人IDA團隊，磊山更提升「新十年計畫」，包括支持30個地方創生計畫、培育3000名擁有國際證照的顧問、設立100個營業據點、每月完成100億元保額。林世德說，事實上，近年主管機關正在透過規範逐漸提升業務員的專業及法令遵循的要求，提升保險從業人員的專業以提高更好的保險服務，這也是保險業未來必須面對的趨勢，因此，能夠留下的保險顧問勢必要有非常堅強的專業能力。他強調，磊山將支持夥伴考取國際證照，包括理財規劃師（CFP）、國際財務顧問師（RFC）、退休理財規劃顧問（RFA）及其他國際級金融專業證照，提升磊山夥伴的保險專業。對於市場瞬息萬變，林世德也強調，磊山執行的策略分為4大面向，即專業、精緻、資訊、國際化，用「保險公司的觀念」經營保經公司，也訂下 2021 年業績目標，希望達到年成長 60%，同時業務員將突破2400 人，亦期盼磊山未來與保險公司能夠持續深度合作，為客戶提供更全方位的保險規畫服務。