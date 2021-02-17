特企／ORIS重返深水　關注世界水域問題

人類絕大部分的生活經驗都是在陸地上，我們花費相對更久的時間探索和了解世界各地的海域。海洋占地球表面的四分之三，占地球含水量的 97%，依據體積計算，是占地球上 99%的生存空間。同時有跡象顯示，海洋吸收我們產出之二氧化碳的 30%，以抵銷地球暖化造成的影響。根據聯合國的資料顯示，全球有超過 30 億人口以海洋為生。海洋與沿海工業擁有三兆美元的產值，占全球 GDP 的 5%。然而，我們卻在持續濫用海洋資源。

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現在的汙染程度非常嚴重(尤其是塑膠汙染 - 聯合國估計每分鐘售出的塑膠瓶高達一百萬個)；海洋溫度已達到歷史新高，導致珊瑚白化現象,Oris曾透過幾款限量腕錶強調此現象。

同樣令人憂心的是Smithsonian Ocean Portal的資料顯示，目前美國的瀕危物種法案已列載多達 2,270 個瀕危物種和受威脅物種。鯨鯊(Whale shark)正是美國瀕危物種法案中的其中之一。鯨鯊是海中最大的魚類，是 Oris Whale shark限量腕錶的靈感來源，以Aquis GMT 潛水錶為基礎，僅發行 2,016 只，是因為 IUCN 在2016 年發布鯨鯊為瀕危物種。

此款限量腕錶是為了支持 Oris 大使 Gerardo del Villar 的作品而設計，他是一位經驗豐富的探險家和攝影師，從十五年前開始拍攝鯨鯊。Oris 聯合執行長 Rolf Studer 表示：「我們將會持續不斷地讓大眾關注世界水域面臨的問題。非常榮幸本次能和 Gerardo del Villar 合作，並支持他的作品，但是這只是滄海一粟，每一個人都必須盡一份心力，為了變得更好而改變。」