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沉迷3C產品　小心「鬥雞眼」找上門

記者陳志仁／新北報導

2021-02-18 16:32:26

滑手機
▲民眾平時湊近看手機時，眼睛距離手機大約只有20至30公分，長期積累下來會影響雙眼視覺的融合能力，小心俗稱「鬥雞眼」的急性共同性內斜視找上門！（示意圖／亞東醫院提供）
沉迷手機、平板等3C產品的民眾，小心俗稱「鬥雞眼」的急性共同性內斜視找上門！亞東醫院眼科部主治醫師翁紹維指出，如果內斜視角度過大無法短期恢復，必定會造成諸多不便，對兒童來說，長時間內斜視甚至會引起視覺功能損害，引發弱視。
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▲亞東醫院眼科部主治醫師翁紹維說，成年人如突然罹患內斜視，通常會將一個物體看成兩個，這種情況是因為雙眼的影像無法融合，也就成為「複視」。（圖／亞東醫院提供）
▲亞東醫院眼科部主治醫師翁紹維說，成年人如突然罹患內斜視，通常會將一個物體看成兩個，這種情況是因為雙眼的影像無法融合，也就成為「複視」。（圖／亞東醫院提供）
 
亞東醫院表示，面臨升學壓力的18歲高中生小明，沉迷手機遊戲及社群軟體，近日則因感到視力模糊、頭暈，且注意力無法集中到診所就醫，診所醫師懷疑是近視加深，就先開立散瞳藥水控制度數，但症狀非但沒有改善，反而逐漸惡化成「複視」，家人這才趕緊帶他到醫院門診做檢查，發現小明罹患了急性共同性內斜視，也就是俗稱的「鬥雞眼」。
翁紹維解釋，雙眼就像是兩台攝影機，在看遠方目標時視線會呈現平行，但在看近距離物體時，雙眼內側的肌肉就會出力，使視線聚焦在同一個目標上，也就是「內聚」；所以如果當看遠方物體時，雙眼仍然保持內聚狀態，或是看近物時雙眼的內聚超過需要角度時，就稱作「內斜視」。
翁紹維說，成年人如突然罹患內斜視，通常會將一個物體看成兩個，這種情況是因為雙眼的影像無法融合，也就成為「複視」；民眾平時湊近看手機時，眼睛距離手機大約只有20至30公分，長期積累下來會影響雙眼視覺的融合能力，若本身又是先天隱性內斜視的人，就十分容易發展成急性共同性內斜視，又稱作「手機型斜視」，患者視線將無法正常地聚焦。
此外，急性共同性內斜視的發病機率很低，但近幾年卻持續好發在10至20多歲的年輕族群，原因就是長時間不間斷使用3C產品；如果一般民眾突然發現有斜視，通常是由其他疾病所引起，例如高度的屈光不正、眼球肌肉受到外傷、感染發炎、甲狀腺亢進、重症肌無力、慢性鼻竇炎及其手術的後遺症，甚至可能是因腦部腫瘤壓迫神經所導致。
翁紹維指出，內斜視的診斷若能夠排除潛在全身性的疾病、發炎、外傷及腦部等問題，眼科醫師就會使用肉毒桿菌來治療，將過度僵硬的肌肉適度放鬆，不需要開刀；如果是手機型斜視的病人，往往在停用手機後，雙眼視線也無法恢復正常，甚至有部分患者在接受肉毒桿菌治療後仍復發，最終只能尋求外科手術或長期配戴稜鏡眼鏡來矯正。
翁紹維呼籲，請家長盡量節制孩子別過度依賴3C產品，以免用眼過度；如孩子抱怨複視、容易疲勞、頭痛，且在陽光下嬉戲會閉上一隻眼睛時，就要提高警覺，很可能已產生斜視的症狀，一定要及早就醫、及早治療。
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