名家論壇》楊威利／對兩皮將軍的期許

※軍隊養成教育的機車特性。※巴頓將軍的案例。※將軍得面對太多事務。2月19日，政府新一波國安團隊人事更迭，其中邱國正接掌國防部，外界紛紛揣測，這位兩皮將軍是否能替軍隊注入一些新氣息，軍方內部也都有以後「皮要繃緊一點」的傳言。※軍隊養成教育的機車特性邱國正被外界號稱兩皮將軍，這源自於他對事物要求的嚴謹，連營區內的草皮與官士兵的頭皮也很注意，後續新聞還加碼指出，他也很注重皮鞋的整理，因而外界也有三皮將軍的稱謂。這種「機車」的個性後續被衍生成下列的論述－只會注重細節，不能堪當大任。這種機車的現象其實在一般家庭生活中也很常出現，子女未能及時回應老媽的要求，例如未及時收妥碗筷或是房間雜亂要要求整理時，心情不悅而嫌棄老媽「機車」或是「碎唸」等等。這種機車現象在軍隊中更為明顯，尤其是在養成教育的階段，這種過程在許多國家的軍隊中都看得到，例如電影Full Metal Jacket（中譯金甲部隊）、台灣的報告班長系列，甚至網友搜尋現今外國部隊的養成教育影片，都可以發現到許多機車現象。最明顯的案例是內務整理。為什麼棉被要摺成四四方方的？為甚麼內務櫃內特定衣物的擺放位置還要規定？為什麼特定場合時要先將軍常服燙線？皮鞋擦亮、領帶繫妥？這些要求能讓我更有戰力嗎？這些機車要求通常會發生在官士兵的養成教育階段，它的理論點是，平民在由民轉軍的過程中，透過這些要求養成官兵的自律性，同時也是培養對長官權威的服從性。一些人性勵志性的書籍也說：「細節決定一切」等語，那這種軍隊中初階教育常見到的種種規定能否運用在高階將領上？我們先來看看巴頓將軍的案例。※巴頓將軍的案例透過網路資料大家約略可以知道巴頓是位名將，1942到1943年北非戰役期間，美軍高層為求整頓當時低迷的士氣，特意調任巴頓出任。但巴頓後續的要求卻是除了官士兵要能打仗外也要求內務，皮鞋、服裝、領帶等等整潔，偶爾巴頓也會當起士官長去檢查官士兵這類事務有沒有落實，違犯者也進行罰錢等處分。有沒有搞錯，北非沙漠地帶在打仗的時候要求這些？對，後續巴頓也成了名將，相關他的書籍，各國的軍事院校也都有書籍陳列。二次大戰中期，美軍為了拯救低迷的美軍士氣，調任巴頓整軍，而現階段政府為整頓軍隊，調用類似性格的邱國正出任國防部長，這有什不妥的？這種現象相當神奇，一方面大眾覺得目前軍隊「軟趴趴」的，現在調用性格比較強的將領來整頓，又被譏諷為只會管兩皮，還真不知道怎麼辦。持平而論，類似巴頓將軍領導風格而致勝的將領，在當時敵對國家（德國）的評價很高、英國也是，但當時美國許多將領就不這麼認為。許多評論指出，巴頓能在軍級或是軍團級這個層級內可以勝任司令，但更高階的職位恐怕無法勝任。這種戰史的另類觀察也反應在德國將領隆美爾身上，隆美爾固然是名將，做為一個師長固然勝任，但更高職位的話恐怕力有未殆，也是有這類觀察存在。在現今國防事務趨於繁瑣的狀況下，我們希望新國防部長能真正的關心大事，兩皮之類的事雖然很重要，但責付有司去辦理就好。※將軍面對太多事務將軍英文為Gereral，顧名思義他是位要通曉眾多事務的人，這職位不好當。就現階段來說，台灣部隊人數從過往從60萬人，一路精簡到275000、215000、195000甚至是175000人等，整個國防部都算是台灣人數最多、最大的公務部門，因此部長非常難當、責任很重。我們希望部長能將精力放在大事情上。軍隊首要任務就是備戰與訓練，除此之外很多事情也很重要，這些在在都需要部長核可、批准、協調或是爭取。例如某些武器的籌獲、派員接訓、換裝等固然是訓練或承參方面的業務，但最終批可的還是部長，當然這期間與參謀總長的協調也很重要。又例如三軍演訓用地的取得、地方補償金、軍民關係等，許多場合都需要部長出面來協調或是批可等，每天林林總總要批可的公文相當繁多，應當沒有時間去管兩皮。畢竟每人每天的工作能量有限，一旦花了大批時間管理兩皮，那更大事務的決策時間與品質肯定會被壓縮，這也是外界對兩皮將軍最大的批判－只顧小事不顧大事。總的來說，兩皮的管理牽涉到紀律的要求，軍隊希望透過養成教育時期的嚴格要求達成下屬對上級的服從性；任官之後的官士兵，上級也都認為所屬能夠自律、自愛與自我要求。現在調任一個治軍嚴謹的部長整頓軍風，對軍隊與戰力來說並不是壞事，只不過部長的時間與精力有限，這些兩皮事務雖然很重要，但還是責付相關軍官去處理就好，還有許多國防大事等著部長決定，這是我們對新部長的期許。●作者：楊威利／資深軍事評論員●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄opinion@nownews.com