旅遊超前部署！日本人心靈故鄉　奈良飛鳥地區必訪景點

說到奈良縣，很多人第一印象是可愛的鹿群，以及古色古香的千年古剎，但其實奈良縣具有比京都更加悠久的歷史，更是全日本史蹟名勝最多的縣市，尤其飛鳥地區的「明日香村」，是過去在飛鳥時代日本的政治中心，經過千年的時代演變，至今仍保存不少宮殿遺跡、古墳及寺廟等人文史蹟，這裡也是日本知名的賞櫻名所，粉嫩的櫻花與氣勢磅礡的古蹟相互輝映，畫面美不勝收。

我是廣告 請繼續往下閱讀

早在6世紀末期8世紀期間，飛鳥地區(現在的明日香村及其周邊地區)就成為日本政治、經濟中心，是昔日飛鳥時代首都「飛鳥京」和「藤原京」的所在地，在這個時期貨幣經濟、政治機構、外交等開始起步，有大量文化、社會與政治交流，對國家的稱呼也轉換為「日本」；而飛鳥一詞日語為「あすか（ASUKA）」，漢字又可寫作「明日香」，因此才有現在的稱呼，豐富的宮殿遺跡、天皇陵墓、寺廟等古代遺跡，日本古歌裡一再被歌詠，也被稱為是日本人的心靈故鄉。

想要造訪飛鳥地區，從大阪出發的旅客可自「大阪阿部野橋站」搭乘近鐵直達「飛鳥站」，也可以搭乘近鐵推出的觀光列車「青の交響曲 Blue Symphony」，來一趟鐵道及文化之旅；從京都出發的旅客，也可以搭乘近鐵前往。抵達明日香村則可選擇租車、騎自行車等交通方式，或是搭乘明日香周遊巴士「紅龜（赤かめ）」，探索這片美麗的古都。

飛鳥歷史公園 探索日本千年文化

飛鳥地區的明日香村轄區都依據日本古都保存法，被劃入歴史的風土保存地區，同時設立國營飛鳥歷史公園，共占地60公頃，包含自然與文化遺產，依地理劃分為「高松塚周邊地區」、「石舞台地區」、「甘樫丘地區」、「祝戶地區」與「KITORA古墳周邊地區」。

高松塚周邊地區是距離飛鳥站最近的景區，以高松塚古墳、高松塚壁畫館、飛鳥歷史公園館為主要景點，高松塚建於7世紀末到8世紀初，外型為圓形墳丘，內部的石室則多彩壁畫，包含侍女群像、日月星辰、男子群像與四神獸等圖樣，現已成為日本國寶級作品；未保存文物，高松塚並未對外開放，但旅客仍可到一旁的高松塚壁畫館欣賞依原樣建構的石室模型與文物複製品。

▲高松塚周邊地區是距離飛鳥站最近的景區，以高松塚古墳、高松塚壁畫館、飛鳥歷史公園館為主要景點。（圖／資料照片）

▲高松塚壁畫館展出依原樣建構的石室模型與文物複製品。（圖／資料照片）

▲春天時盛開的櫻花圍繞著巨石，這裡也是日本知名的賞櫻名所。（圖／資料照片）

石舞台是日本最大橫穴式石室，為當地代表性古墳，據說為飛鳥時代大政治家蘇我馬子之墳，由大小不一的花崗岩石堆砌，總重量約達2,300噸，內部的石室雖然文物已遭盜採，但旅客仍可入內參觀；古墳坐落小丘高處，周邊為梯田地形，視野相當開闊，春天時盛開的櫻花圍繞著巨石，晚上還有夜櫻點燈活動，冬天若運氣好還有機會看到被白雪覆蓋的白色景緻。

▲晚上還有夜櫻點燈活動，畫面美不勝收。（圖／資料照片）

日本最早除厄開運寺 花季限定牡丹美景

座落在飛鳥地區的明日香村中，岡寺建於西元633年，是日本最早的除厄開運寺，主要供奉的如意輪觀音坐像高4.6公尺，也是日本最大的塑像，不同於其他寺廟是以寫繪馬祈福，岡寺有其特殊的龍珠祈願，龍珠有如意的意思，到這裡祈願可以綁個龍珠，帶走一切不好的事情；在4月中至5月初左右此處有3000株石楠花盛開，同時會舉辦石楠花祭典。另外，寺廟裡的水池、手水舍、本堂前鉢，會以繽紛的「華之池」迎接訪客，另外還有天竺牡丹、蝴蝶花、皐月杜鵑等花卉點綴寺廟的各個角落。

▲岡寺建於西元633年，是日本最早的除厄開運寺。（圖／資料照片）

▲在4月中至5月初左右此處有3000株石楠花盛開，同時會舉辦石楠花祭典。另外，寺廟裡的水池、手水舍、本堂前鉢，會以繽紛的「華之池」迎接訪客，另外還有天竺牡丹、蝴蝶花、皐月杜鵑等花卉點綴寺廟的各個角落。（圖／資料照片）

▲岡寺主要供奉的如意輪觀音坐像高4.6公尺，是日本最大的塑像。（圖／資料照片）

田園版天空之鏡 拍照不用人擠人

飛鳥地區的明日香村還有一項最著名的風景，就是隨著地形高低起伏的梯田，春天種植油菜花、夏天綠油油稻秧、秋天金黃色的稻穗飄逸，一年四季都有不同變化，其中，稲渕梯田曾入選日本百選梯田，是當地最有代表性的梯田，階梯式排列大大小小水田約有300塊，每逢初夏水田灌溉期間，梯田上的倒影形成天空之鏡，秋季周邊種植的彼岸花將與金黃稻穗相輝映，旅客可以走上展望台鳥瞰眺望；另一區的細川梯田，夏季水田倒映出的火燒夕陽，也吸引不少旅客前往目睹。

▲稲渕梯田階梯式排列大大小小水田約有300塊，秋季周邊種植的彼岸花將與金黃稻穗相輝映。（圖／資料照片）