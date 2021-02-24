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響應公益，台鈴工業慨捐桃園社工 eReadyFun

2GameSome - 有車賞

2021-02-24 16:55:00

響應公益，台鈴工業慨捐桃園社工 eReadyFun
▲ 響應公益，台鈴工業慨捐桃園社工 eReadyFun
臺隆集團與旗下事業台鈴工業股份有限公司，響應華科事業群發起之「桃園市社會局社工汽車及電動機車捐贈儀式」，主動捐贈 2 輛全新電動機車 eReadyFun、1 輛 Suzuki 燃油機車、及 12 頂安全帽，與華科事業群合作，共計捐贈 12 輛機車予社會局 13 區家庭服務中心及新住民家庭服務中心，作為社工前往個案家進行訪視、載送個案往返醫院看診及健檢、前往安置機構、運送物資之用。
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桃園市長鄭文燦出席「PSA華科事業群及台鈴工業股份有限公司汽機車捐贈儀式」鼓舞第一線人員的士。
桃園市長鄭文燦出席「PSA華科事業群及台鈴工業股份有限公司汽機車捐贈儀式」鼓舞第一線人員的士。
台鈴eReady 與華科事業群一起響應公益
台鈴 eReady 自去年八月起，持續透過全新的智慧電動雙輪 eReadyFun，向台灣社會大眾傳遞「新美好移動體驗」，此次捐贈的車輛將作為社工服務桃園市民、關懷弱勢族群之用，當社工們穿梭於巷弄，忙於訪視鄉里時，eReadyFun 將成為有力、安全的好幫手。藉由台鈴工業特別調校的車體設定，大幅提升移動及執行任務時的穩定及安全性，讓桃園社工送愛至各地時，能感受 eReadyFun 更安靜、環保、舒適、便捷、安全的「新美好移動體驗」。
此次捐贈活動，臺隆集團與台鈴工業係響應在電子產業卓然有成的 PSA華科事業群，秉持著回饋在地、善盡企業社會責任的精神。華科捐贈桃園市府社會局 2 輛 Peugeot 汽車及 9 輛台鈴 eReady 電動機車，讓社工們能將關懷與資源更及時、更安全送至弱勢家戶手中。
桃園市長（右）鄭文燦及台鈴eReady 營運總監林進賢（左）於贈車儀式合影。
桃園市長（右）鄭文燦及台鈴eReady 營運總監林進賢（左）於贈車儀式合影。
台鈴工業深根基層，關懷社會
台鈴工業深耕台灣 47 年持續致力於實踐「永續經營」的理念，貢獻社會，服務在地。身為桃園在地企業，透過此次贈車活動善盡企業社會責任，帶給社會正面的力量。此外，桃園市政府亦表示感謝台鈴及華科事業群的大力支持，此項善舉大幅提升本市福利服務輸送可及性，促使本市社會安全網資源建構更臻完善。

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