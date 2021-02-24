110學年度大學學測成績出爐 新北多位學生故事勵志
記者陳志仁／新北報導
2021-02-24 18:48:07
110學年度大學學科能力測驗的成績今（24日）出爐，新北巿五科全考成績70級分以上的有20位，65級分以上85位，另五選四科選考成績最高60級分的人數有2位，58級分以上有18位；新北市政府表示，有多位在地就學的學生表現亮眼，故事勵志。
丹鳳高中的黃宥嘉罹患先天性肌肉萎縮症，導致行動不便需坐輪椅代步，且沒辦法自己寫字，只能用打字應試，非常辛苦；宥嘉從國中時期就熱愛寫作，文字帶給他內心安頓及生命熱情；本次學測放榜後，超越自己考出5科67級分的好成績，未來想攻讀臨床心理系或是經濟等方面，堅持不懈地學習，戰勝生命困境，迎向絢爛的陽光。中和高中孫鈺婷考出5科62級分的成績，成長於低收入戶家庭，由單親外籍母親扶養，從高一開始就在餐廳廚房工作，刻苦耐勞，從不喊苦；為了減輕家裡的經濟負擔，國中教育會考超過30級分，仍決定就近入學，選擇中和高中就讀，目前已確定第一志願為成功大學化工系，在同儕團體中，能及早清楚自己未來的志向，實屬難得。新北高中張景翔有亞斯伯格症，必須花比別人更多的時間在學習與吸收，學測考出5科58級分的佳績，對大眾傳播領域有興趣；南山高中黃振恩在高一即考取臺大物理資優營，高一、高二期間利用週末等課餘時間到臺大參加紮實的訓練課程，109學年度數理及資訊學科能力競賽獲得新北第一，並在全國賽得到特別優秀獎，本次考出5科73級分的優異成績。教育局指出，新北市多所高中也在放榜前召開繁星選填說明會，讓有意參與繁星選填的學生了解選填方式，輔導處的老師也會入班，進行學生備審資料的準備與撰寫指導，並與學生就志願選填溝通討論；另外，考生若想複查成績，僅限用網路申請，其他方式概不受理，考生可於2月25日至3月2日至大考中心的網站提出申請。