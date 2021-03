特企／繼星傳、實力揚名國際　陽獅媒體集團再度突破極限

繼2019年的雙金榮耀後,陽獅媒體集團更上一層樓,在2020年《Campaign》Agency of the Year亞太地區年度最佳代理商評選中,陽獅媒體集團旗下星傳媒體及實力媒體共拿下二金一銀二銅五項大獎。五報名五入圍且100%獲獎的卓越成績,不僅領先台灣媒體代理商業界,更成為全球陽獅集團中唯一的閃亮明星。

▲實力媒體 Zenith獲得台灣最佳媒體代理商銅獎及數位代理商銀獎。(圖/資料照片)

「但台灣防疫有成,和歐美國家相比受到的影響相對較低,不應停下各項創新發展的腳步,在掌握疫情的相關措施下,反而應該積極投入探索變動環境下的機會點。」陽獅媒體集團執行長張明玲表示,「2020年雖然步步艱辛,但陽獅媒體集團與星傳、實力兩大品牌在台灣市場甚至國際獎項上的成績,都是有目共睹的優等生表現,也是唯一在RECMA評價中,雙品牌同時榮登『Dominant』最高評等的集團。」

張明玲執行長為人所不敢為的堅持,證明了對團隊的高度自信心,也為台灣傲步全球的成績單又添上一筆。

▲陽獅媒體集團於2020年《Campaign》Agency of the Year亞太地區年度最佳代理商評選中,拿下二金一銀二銅五項大獎的耀眼成績。(圖/資料照片)

Starcom 星傳媒體笑擁媒體數位「雙金」獎

對台灣星傳媒體而言,2019年的大中華區Best Culture金獎確實只是個開始。2020年星傳媒體再次以升級版的四大Human Experience方案挑戰台灣最佳代理商,並一舉奪下媒體代理商與數位代理商雙金獎。「獨特的公司文化是帶領所有員工面對未來艱鉅挑戰、並讓星傳成長的最大武器!」星傳媒體董事總經理李姿韻的堅定信念,在一年後成為了加倍實現的預告。

▲深刻認同星傳媒體理念並主動落實執行的主管群,在2020年的全球劇變中仍堅持完成四大方案,持續深耕台灣星傳媒體的企業文化。(圖/資料照片)

回顧星傳媒體的2020年,年初即經由比稿順利贏得大客戶亞培藥廠,其後更以專業和優質的服務,成為許多客戶指名合作的媒體代理商夥伴。其中最大的肯定來自餐飲業巨頭麥當勞,經過兩年傳統媒體與數位媒體分治的雙代理商服務,星傳媒體面對挑戰時認真負責、不斷追求卓越的態度,贏得台灣麥當勞客戶的高度認同,最終成為麥當勞在台灣的唯一媒體代理商夥伴。

「星傳媒體一直以來都有著獨特的企業文化,其中一項就是星傳人做甚麼事情都拚盡全力, 大至比稿提案、小至任何一個站上台的機會,」星傳媒體董事總經理李姿韻說,「這樣的文化深植在星傳人每天的工作以及對客戶的服務當中,而去年變動的大環境更是突顯了企業文化的價值。」

著重Human Experience的四大人本方案,在星傳媒體努力擴展業務時並沒有絲毫停歇,反而因應疫情影響而「升級」。同仁們堅持追求卓越的精神讓李姿韻感到無比驕傲,她說:「我們沒有因為疫情而停擺任何一個計劃,反而用更多創意的替代方案找到出口,也許過程會更困難更複雜,但我們相信這樣的態度與精神會影響著每一個員工,繼續推動著星傳往更好的方向前進,今年的雙金就是最好的證明,相信所有星傳人會帶著這份榮耀迎接更多的挑戰!」

▲運動是強健身心提升免疫力的最好方法!2020年Starcom星傳媒體在周年慶時舉辦員工運動會,提醒大家在忙碌工作之餘也要顧及自己的健康。(圖/資料照片)

Zenith實力媒體讓台灣揚威國際獎項

「身為一個全球品牌的台灣分公司,除了讓實力媒體在台灣做到最好,同時我們也希望能藉助global network,讓台灣在世界舞台閃耀。」實力媒體董事總經理楊靄雲對此充滿信心。

細數2020一年,實力媒體不但拿下了《Campaign》Agency of the Year的數位代理商銀獎及媒體代理商銅獎,更和客戶一起在各大國際獎項攻城略地,總共獲得24 項國際獎項入圍肯定,並贏得包含台灣史上第一座FOMG 金獎 (Festival of Media Global)的七項大獎。

「這是台灣實力人的共同願望,所以我們也會一起盡最大努力實現它!」楊靄雲對此信心十足,因為她背後有著百位實力人凝聚出的共識,以及大家為榮耀實力與榮耀台灣所付出的努力。

▲台灣 Zenith實力媒體在剛揭曉的FOMA2021中拿下四項入圍,不僅以最多項入圍遙遙領先其他台灣媒體代理商,更和全球各大獎常客澳洲實力媒體在全球實力官網並列第一。(圖/資料照片)

2020年實力媒體延伸學海無涯計畫,深入台東都歷部落,為台灣原生文化傳承盡一份心力;同時特別邀請「圓園方坊」劇團,公益演出《阿波菲斯-環遊世界大冒險》舞台劇,希冀讓更多孩子欣賞全臺灣第一部兒童地理舞台劇,以在深耕在地文化傳承的同時,啟發小朋友對多元文化與國際世界更多的理解與想像。

實力媒體董事總經理楊靄雲表示:「我相信不管是小朋友或實力的志工老師們,大家都有滿滿的收穫。當孩子們的作品投上大螢幕,展現在數百人眼前時,相信每個志工老師都和我一樣被他們感動也為他們驕傲。這感動不僅會留在彼此心裡很久,更能溫暖大家的心,提升大家的凝聚力,一起面對未來的每個挑戰。」

▲阿波菲斯環遊世界兒童舞台劇遠征台東公益演出,Zenith實力媒體所屬陽獅媒體集團執行長張明玲,亦親身參與演出自由女神一角,向孩子們分享自由女神所象徵的理想。(圖/資料照片)