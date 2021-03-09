Land Rover Defender奪下2021年「女性世界年度風雲車」最佳風雲車大獎！

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首先我們再複習一下個級距的風雲車如下：
|最佳都會用車
|最佳家庭用車
|最佳豪華車
|Peugeot 208
|Skoda Octavia
|Lexus LC500 Cabrio
|最佳跑車
|最佳都會SUV
|最佳中型SUV
|Ferrari F8 Spider
|Peugeot 2008
|Land Rover Defender
|最佳大型SUV
|最佳4X4 & PICK UP
|最佳電動車
|Kia Sorento
|Ford F-150
|Honda e
而在這九款車中，經過來自38個國家50位女性汽車新聞媒體工作者的票選後，選出了「2021 World's Best Car of the Year」年度最佳風雲車款，「女性世界年度風雲車」評審們在考量安全、性能、舒適性、科技和物有所值等面向下，會經過三輪投票，先是在各級距中選出三款入圍車款，第二輪再自各級距選出該級距的風雲車，最終在自各級距的風雲車中再選出最後的年度最佳風雲車，而第三輪投票無疑是最艱難的，因為每輛車都在一定的水平之上。最後「Women’s World Car of the Year女性世界年度風雲車，WWCOTY」現任執行長Marta Garcia宣布：Land Rover Defender是2021年度的最大贏家。本年度的所有票選結果同樣經過獨立審計師Grant Thornton New Zealand的認證。