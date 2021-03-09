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Land Rover Defender奪下2021年「女性世界年度風雲車」最佳風雲車大獎！

Carture 車勢文化

2021-03-09 10:25:20

（圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）
日前，我們曾報導2021年「女性世界年度風雲車」評選日前公布了各級距風雲車，然而最終的最大獎2021年「女性世界年度風雲車」評選之最佳風雲車也在婦女節當天公布，獲獎的是Land Rover Defender！
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首先我們再複習一下個級距的風雲車如下：
最佳都會用車
 最佳家庭用車
 最佳豪華車
Peugeot 208
 Skoda Octavia
 Lexus LC500 Cabrio
 最佳跑車
 最佳都會SUV
 最佳中型SUV
Ferrari F8 Spider
 Peugeot 2008
 Land Rover Defender
最佳大型SUV
 最佳4X4 & PICK UP
 最佳電動車
Kia Sorento
 Ford F-150
 Honda e
 
 而在這九款車中，經過來自38個國家50位女性汽車新聞媒體工作者的票選後，選出了「2021 World's Best Car of the Year」年度最佳風雲車款，「女性世界年度風雲車」評審們在考量安全、性能、舒適性、科技和物有所值等面向下，會經過三輪投票，先是在各級距中選出三款入圍車款，第二輪再自各級距選出該級距的風雲車，最終在自各級距的風雲車中再選出最後的年度最佳風雲車，而第三輪投票無疑是最艱難的，因為每輛車都在一定的水平之上。最後「Women’s World Car of the Year女性世界年度風雲車，WWCOTY」現任執行長Marta Garcia宣布：Land Rover Defender是2021年度的最大贏家。本年度的所有票選結果同樣經過獨立審計師Grant Thornton New Zealand的認證。

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